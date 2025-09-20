¿Jugará Lionel Messi el partido entre Inter Miami y DC United en la MLS?

Lionel Messi está teniendo un rendimiento impresionante en la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS). El astro argentino suma 20 goles y nueve asistencias a lo largo de 21 partidos de liga con el Inter Miami. Este fin de semana, The Herons se medirán ante el DC United en uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada.

Aunque Messi registra unas estadísticas difíciles de creer a nivel individual, el Inter Miami no está teniendo su mejor temporada en lo colectivo. Las Garzas marchan en la sexta posición de la Conferencia Este, con 49 puntos en 27 partidos.

Inter Miami CF v Seattle Sounders FC | Leonardo Fernandez/GettyImages

Por su parte, el DC United está en el penúltimo lugar de la misma conferencia, con apenas 25 unidades 30 jornadas.

¿Lionel Messi tendrá participación en este juego? A continuación te lo contamos.

¿Messi jugará contra el DC United?

Messi forma parte de la convocatoria de Mascherano para el choque ante el cuadro de los Black and Red. El delantero argentino se encuentra sin molestias físicas y arrancará en el once inicial este fin de semana.

Este duelo es especialmente importante para el cuadro dirigido por Javier Mascherano para obtener tres puntos ante uno de los equipos más débiles de la MLS y comenzar a mejorar su posición de cara a los playoffs.