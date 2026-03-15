“Jugó muy bien y se adaptó muy bien”: Simeone, sobre la primera titularidad de Vargas con el Atlético de Madrid

Uno de los talentos mexicanos a seguir previo al Mundial 2026 es Obed Vargas, quien hasta hace poco militaba en el Seattle Sounders de la MLS, pero gracias a sus destacadas actuaciones fue fichado por el Atlético de Madrid de España, recibiendo el visto bueno del técnico argentino Diego Simeone para quedarse en el primer equipo y competir por un lugar en el once titular, luego que se rumoraba que sería enviado a otra escuadra para que pudiera foguearse.

🤯🇪🇸 OBED VARGAS’ FIRST HALF IN HIS FIRST EVER START WITH ATLETICO MADRID:



- 97% pass accuracy

- 100% successful dribbles

- 100% accurate crosses

- 100% accurate long balls

- 100% duels won



Top class performance in the midfield. 🎩 pic.twitter.com/vO2R92kSTj — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 14, 2026

Y hoy por fin llegó la gran oportunidad del centrocampista para aparecer en la oncena inicial, ya que antes de esto sumaba ocho encuentros consecutivos sin aparecer en la banca, no sin antes registrar un total de 68 minutos en tres duelos. Los Colchoneros se enfrentaron al Getafe, al cual vencieron por la mínima del argentino Nahuel Molina en el Metropolitano.



El seleccionado nacional cumplió con creces a la confianza que se le depositó, tocando fácil y rápido. De hecho, a la hora de irse al descanso el azteca registró una efectividad de pases del cien por ciento, aparte retuvo con frecuencia el esférico, seguramente a petición del estratega.



En el segundo tiempo fue reemplazado al minuto 73 por Marcos Llorente, recibiendo un fuerte aplauso de la afición. Al final, completó 34 de 38 pases para finiquitar con un 89 por ciento de efectividad, sin dejar de lado que ganó cinco de los seis duelos en los que se vio envuelto, recibiendo la tarjeta amarilla por una falta sobre Luis Milla. Asimismo, el sitio especializado Sofascore lo calificó con 7.3, la quinta mejor calificación del equipo que enfrentó a los Azulones.

🗣️ Los elogios del Cholo Simeone a Obed Vargas luego de que el mexicano tuviera su primera titularidad con el Atlético de Madrid ⚽️🔥#obedvargas #atleticodemadrid #futbol #laliga #españa pic.twitter.com/IVD59B3bgk — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 15, 2026

Ya sobre el desempeño de Vargas, El Cholo sólo tuvo elogios para su pupilo, dejando la puerta abierta para que pueda sumar más minutos en LaLiga ante la rotación que tendrá la plantilla debido a la UEFA Champions League.



“Lo que se ve. El chico jugó muy bien y se adaptó muy bien a ser titular. No venía teniendo continuidad y cumplió con el trabajo que necesitaba el equipo. Se fue cansando y es algo normal al no tener minutos habitualmente”, declaró el mundialista.



Por otro lado, el mediocampista de 20 años habló con la prensa del Atleti asegurando que se sentía feliz y satisfecho con los minutos sumados, aunado a ello, afirmó que vestir la casaca colchonera es un sueño hecho realidad y que buscará serle de utilidad al entrenador argentino.

🇲🇽🎙️ Hablamos con Obed Vargas pic.twitter.com/uHT4vWEhCU — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026

“Estoy muy feliz por poder aportar y porque se ganó hoy, fue un partido difícil. Todo el grupo me apoyó y me arropó. Dar lo mejor de mí y seguir ganando confianza con cada minuto. Todo es un sueño hecho realidad. Estar aquí, ayudar y aportar al equipo es algo que no se puede describir con palabras”, exclamó el mundialista sub-20.