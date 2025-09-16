Julián Álvarez no jugará en el debut en la Champions del Atlético de Madrid vs Liverpool

El Atlético de Madrid afrontará su debut en la Champions League 2025/26 con una baja de peso: Julián Álvarez no estará disponible para el partido contra el Liverpool en Anfield. El delantero argentino, uno de los fichajes más sonados del conjunto rojiblanco en el último mercado, ha quedado fuera de la convocatoria debido a unas molestias en la rodilla que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

La preocupación surgió en el encuentro liguero ante el Villarreal, cuando Julián tuvo que abandonar el campo al descanso tras sentir dolor en la articulación. Aunque en un primer momento se especuló con una dolencia leve, las pruebas médicas posteriores confirmaron que no se encuentra en condiciones óptimas para competir al máximo nivel. Simeone y su equipo médico han decidido no arriesgar y preservarlo para los próximos compromisos, conscientes de que la temporada apenas comienza y de que la Champions será un maratón exigente.

Julián Álvarez | Flor Tan Jun/GettyImages

La ausencia del argentino supone un revés significativo para los colchoneros. Julián Álvarez había llegado al Atlético con la etiqueta de refuerzo estelar, destinado a aportar dinamismo, gol y versatilidad en el ataque. Su sociedad con Antoine Griezmann prometía ser una de las armas ofensivas más peligrosas de la competición, y este debut europeo era visto como una oportunidad ideal para comenzar a consolidar esa dupla.

Sin embargo, la prudencia se impone. El cuerpo técnico entiende que el calendario es largo y que forzar a Álvarez en un partido de tanta intensidad podría agravar su situación física. En su lugar, se espera que Sorloth asuma el rol de referencia en ataque, acompañado por jugadores como Simeone o Nico González, quienes tendrán que dar un paso al frente.

La convocatoria para Liverpool ✈️ pic.twitter.com/g6ig0lAt6t — Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025

Aunque la baja de Julián Álvarez es un golpe duro en lo deportivo y anímico, el Atlético confía en su plantilla para competir en Anfield. El argentino, por su parte, trabajará en la recuperación con el objetivo de volver cuanto antes y convertirse en el líder ofensivo que la afición rojiblanca espera.

Más noticias sobre la Champions League