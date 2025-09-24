El Atlético Madrid rescató sobre la hora un triunfo crucial contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano para llegar envalentonado al Derbi del próximo sábado. El héroe Colchonero tiene nombre y apellido: Julián Álvarez.

El argentino abrió la cuenta, empató transitoriamente cuando el Rayo había dado vuelta las acciones y sacó un remate de larga distancia para vencer a Augusto Batalla, su compatriota, por tercera vez en la noche de Madrid.

JULIAN ALVAREZ WITH A GOLAZO TO COMPLETE THE HAT TRICK AND WIN IT FOR ATLETI IN THE CLUTCH 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/0CY5pjHHdB — ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2025

El nacido en Calchín anotó así su sexto hat trick de su carrera y el primero desde que viste la camiseta del Atlético Madrid, donde ya tiene seis dobletes. El Cholo lo había bancado en diversas entrevistas diciendo que es el mejor jugador del mundo, y la suspensión de Sorloth le dio la oportunidad de jugar la totalidad del encuentro contra los de Vallecas.

Campeón del Mundo con la selección argentina y clave en el armado de Lionel Scaloni, Álvarez demuestra que es un centrodelantero de clase mundial y que el Atlético Madrid concretó un grandísimo acierto fichándolo desde el Manchester City. Sin dudas, un atacante que no tiene techo y que, si mantiene el nivel que lo trajo hasta aquí, estará llamado a ser un ídolo de época para muchos.