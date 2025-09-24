Julián Álvarez y su primer hat trick con la camiseta del Atlético Madrid
El Atlético Madrid rescató sobre la hora un triunfo crucial contra el Rayo Vallecano en el Metropolitano para llegar envalentonado al Derbi del próximo sábado. El héroe Colchonero tiene nombre y apellido: Julián Álvarez.
El argentino abrió la cuenta, empató transitoriamente cuando el Rayo había dado vuelta las acciones y sacó un remate de larga distancia para vencer a Augusto Batalla, su compatriota, por tercera vez en la noche de Madrid.
El nacido en Calchín anotó así su sexto hat trick de su carrera y el primero desde que viste la camiseta del Atlético Madrid, donde ya tiene seis dobletes. El Cholo lo había bancado en diversas entrevistas diciendo que es el mejor jugador del mundo, y la suspensión de Sorloth le dio la oportunidad de jugar la totalidad del encuentro contra los de Vallecas.
Campeón del Mundo con la selección argentina y clave en el armado de Lionel Scaloni, Álvarez demuestra que es un centrodelantero de clase mundial y que el Atlético Madrid concretó un grandísimo acierto fichándolo desde el Manchester City. Sin dudas, un atacante que no tiene techo y que, si mantiene el nivel que lo trajo hasta aquí, estará llamado a ser un ídolo de época para muchos.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo