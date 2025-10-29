Sports Illustrated Fútbol

Juventus vs Udinese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La 'Vecchia Signora' busca salir de su racha de derrotas ante un conjunto 'Friulani' que llega enrachado a Turín
Carlos García
Juventus v Udinese - Serie A
Juventus v Udinese - Serie A

La Jornada 9 de la Serie A presenta un duelo de realidades opuestas. Una Juventus hundida en una racha de derrotas recibe en el Allianz Stadium al Udinese, un equipo que llega con la moral en alto tras su última victoria y busca igualar a la Vecchia Signora en la tabla de posiciones.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Udinese?

  • Ciudad: Turín, Italia
  • Fecha: miércoles 29 de octubre
  • Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Allianz Stadium
Filip Kostić
SS Lazio v Juventus FC - Serie A

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Udinese en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

DAZN, Amazon Prime, Paramount+

México

ESPN

Disney+

España

-

DAZN, Amazon Prime

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de Udinese

Rival

Resultado

Competición

Lecce

3-2 V

Serie A

Cremonese

1-1 E

Serie A

Cagliari

1-1 E

Serie A

Sassuolo

1-3 D

Serie A

Palermo

2-1 V

Copa Italia

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Lazio

0-1 D

Serie A

Real Madrid

0-1 D

UEFA Champions League

Como

0-2 D

Serie A

Milan

0-0 E

Serie A

Villarreal

2-2 E

UEFA Champions League

Keinan Davis
Udinese Calcio v US Lecce - Serie A

Últimas noticias de la Juventus

El equipo de Igor Tudor atraviesa una crisis alarmante. Llegan a este partido con tres derrotas consecutivas sin poder marcar un solo gol: 1-0 vs Lazio en liga, 1-0 vs Real Madrid en Champions, y 2-0 vs Como en liga.

Ubicados en el octavo puesto con 12 puntos, la Vecchia Signora tiene la obligación de ganar en casa para frenar la caída libre.

Últimas noticias del Udinese

El conjunto Friulani, dirigido por Kosta Runjaić, vive la cara opuesta. Vienen de una importante victoria por 3-2 sobre el Lecce, lo que les ha permitido llegar a 12 puntos y empatar en la clasificación con la Juventus.

Una victoria en Turín les permitiría superar a un rival directo y meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.

Igor Tudor
SS Lazio v Juventus FC - Serie A

Posibles alineaciones

Juventus

  • Portero: Mattia Perin
  • Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly
  • Centrocampistas: Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Andrea Cambiaso
  • Delanteros: Dusan Vlahovic y Jonathan David.

Udinese

  • Portero: Maduka Okoye
  • Defensas: Oumar Solet, Christian Kabasele, Saba Goglichidze
  • Centrocampistas: Hassane Kamara, Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Alessandro Zanoli
  • Delanteros: Nicolo Zaniolo y Keinan Davis.

Pronóstico SI

La Juventus tiene la obligación de ganar en casa, pero su racha de tres derrotas consecutivas sin anotar gol pesa mucho. Udinese, en cambio, llega con confianza y sin nada que perder. Se espera un duelo tenso donde la presión podría jugarle en contra a los locales.

Juventus 1-1 Udinese

