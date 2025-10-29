Juventus vs Udinese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 9 de la Serie A presenta un duelo de realidades opuestas. Una Juventus hundida en una racha de derrotas recibe en el Allianz Stadium al Udinese, un equipo que llega con la moral en alto tras su última victoria y busca igualar a la Vecchia Signora en la tabla de posiciones.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Udinese?
- Ciudad: Turín, Italia
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Allianz Stadium
¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Udinese en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
DAZN, Amazon Prime, Paramount+
México
ESPN
Disney+
España
-
DAZN, Amazon Prime
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de Udinese
Rival
Resultado
Competición
Lecce
3-2 V
Serie A
Cremonese
1-1 E
Serie A
Cagliari
1-1 E
Serie A
Sassuolo
1-3 D
Serie A
Palermo
2-1 V
Copa Italia
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Lazio
0-1 D
Serie A
Real Madrid
0-1 D
UEFA Champions League
Como
0-2 D
Serie A
Milan
0-0 E
Serie A
Villarreal
2-2 E
UEFA Champions League
Últimas noticias de la Juventus
El equipo de Igor Tudor atraviesa una crisis alarmante. Llegan a este partido con tres derrotas consecutivas sin poder marcar un solo gol: 1-0 vs Lazio en liga, 1-0 vs Real Madrid en Champions, y 2-0 vs Como en liga.
Ubicados en el octavo puesto con 12 puntos, la Vecchia Signora tiene la obligación de ganar en casa para frenar la caída libre.
Últimas noticias del Udinese
El conjunto Friulani, dirigido por Kosta Runjaić, vive la cara opuesta. Vienen de una importante victoria por 3-2 sobre el Lecce, lo que les ha permitido llegar a 12 puntos y empatar en la clasificación con la Juventus.
Una victoria en Turín les permitiría superar a un rival directo y meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.
Posibles alineaciones
Juventus
- Portero: Mattia Perin
- Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly
- Centrocampistas: Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Andrea Cambiaso
- Delanteros: Dusan Vlahovic y Jonathan David.
Udinese
- Portero: Maduka Okoye
- Defensas: Oumar Solet, Christian Kabasele, Saba Goglichidze
- Centrocampistas: Hassane Kamara, Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Alessandro Zanoli
- Delanteros: Nicolo Zaniolo y Keinan Davis.
Pronóstico SI
La Juventus tiene la obligación de ganar en casa, pero su racha de tres derrotas consecutivas sin anotar gol pesa mucho. Udinese, en cambio, llega con confianza y sin nada que perder. Se espera un duelo tenso donde la presión podría jugarle en contra a los locales.
Juventus 1-1 Udinese
Más noticias sobre fútbol europeo
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.