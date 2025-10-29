Juventus vs Udinese: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 9 de la Serie A presenta un duelo de realidades opuestas. Una Juventus hundida en una racha de derrotas recibe en el Allianz Stadium al Udinese, un equipo que llega con la moral en alto tras su última victoria y busca igualar a la Vecchia Signora en la tabla de posiciones.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juventus vs Udinese?

Ciudad : Turín, Italia

: Turín, Italia Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Horario : 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Allianz Stadium

SS Lazio v Juventus FC - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Juventus vs Udinese en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - DAZN, Amazon Prime, Paramount+ México ESPN Disney+ España - DAZN, Amazon Prime Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de Udinese

Rival Resultado Competición Lecce 3-2 V Serie A Cremonese 1-1 E Serie A Cagliari 1-1 E Serie A Sassuolo 1-3 D Serie A Palermo 2-1 V Copa Italia

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Lazio 0-1 D Serie A Real Madrid 0-1 D UEFA Champions League Como 0-2 D Serie A Milan 0-0 E Serie A Villarreal 2-2 E UEFA Champions League

Udinese Calcio v US Lecce - Serie A | Timothy Rogers/GettyImages

Últimas noticias de la Juventus

El equipo de Igor Tudor atraviesa una crisis alarmante. Llegan a este partido con tres derrotas consecutivas sin poder marcar un solo gol: 1-0 vs Lazio en liga, 1-0 vs Real Madrid en Champions, y 2-0 vs Como en liga.

Ubicados en el octavo puesto con 12 puntos, la Vecchia Signora tiene la obligación de ganar en casa para frenar la caída libre.

Últimas noticias del Udinese

El conjunto Friulani, dirigido por Kosta Runjaić, vive la cara opuesta. Vienen de una importante victoria por 3-2 sobre el Lecce, lo que les ha permitido llegar a 12 puntos y empatar en la clasificación con la Juventus.

Una victoria en Turín les permitiría superar a un rival directo y meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.

SS Lazio v Juventus FC - Serie A | Paolo Bruno/GettyImages

Posibles alineaciones

Juventus

Portero : Mattia Perin

: Mattia Perin Defensas : Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly

: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly Centrocampistas : Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Andrea Cambiaso

: Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Andrea Cambiaso Delanteros: Dusan Vlahovic y Jonathan David.

Udinese

Portero : Maduka Okoye

: Maduka Okoye Defensas : Oumar Solet, Christian Kabasele, Saba Goglichidze

: Oumar Solet, Christian Kabasele, Saba Goglichidze Centrocampistas : Hassane Kamara, Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Alessandro Zanoli

: Hassane Kamara, Arthur Atta, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Alessandro Zanoli Delanteros: Nicolo Zaniolo y Keinan Davis.

Pronóstico SI

La Juventus tiene la obligación de ganar en casa, pero su racha de tres derrotas consecutivas sin anotar gol pesa mucho. Udinese, en cambio, llega con confianza y sin nada que perder. Se espera un duelo tenso donde la presión podría jugarle en contra a los locales.

Juventus 1-1 Udinese

Más noticias sobre fútbol europeo