K-League All Stars vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City sigue con su preparación de cara a su estreno en la Premier League el 23 de agosto. Para ello, Enzo Maresca viajó con el plantel a Asia para disputar una serie de partidos de pretemporada. El primero fue contra el Inter de Milán en Hong Kong y ahora, en Seúl, jugará contra el K-League All Stars, el equipo de las estrellas de la liga de Corea del Sur.

Los Citizens todavía no cuentan con la totalidad del plantel debido a que varios futbolistas continúan licenciados luego de disputar el Mundial con sus selecciones, por lo que el DT deberá seguir armando el equipo para esta prueba en Corea del Sur.

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E Manchester City es el favorito para llevarse el triunfo en Seúl. El equipo de Maresca llega con muchos días de trabajo encima y dejó pasajes interesantes en su estreno contra el Inter, incluso con un plantel que no suele ser titular. Si los ingleses mantienen la producción ofensiva y aprovechan también a los jugadores que podrían sumarse, cuentan con buenas opciones de cerrar la gira con una victoria antes de medirse con el Atlético de Madrid.

K-League All Stars 1-3 Manchester City

¿A qué hora se juega el K-League All Stars vs Manchester City?

Ciudad: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Estadio: Estadio Mundialista de Seúl

Estadio Mundialista de Seúl Fecha: miércoles 5 de agosto

miércoles 5 de agosto Hora: 7:00 EE.UU (Este), 5:00 MEX, 13:00 ESP

7:00 EE.UU (Este), 5:00 MEX, 13:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el K-League All Stars y el Manchester City

K-League All Stars: -

Empates: -

Manchester City: -

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estos equipos se enfrenten.

Últimos 5 partidos

K-League All Stars Manchester City K-League All Stars 1-0 Newcastle 30/7/2026 Manchester City (1) 1-1 (3) Inter de Milán K-League All Stars 3-4 Tottenham 31/7/2024 Manchester City 1-2 Aston Villa 24/5/2026 K-League All Stars 3-2 Atlético de Madrid 27/7/2023 Bournemouth 1-1 Manchester City 19/5/2026 - Chelsea 0-1 Manchester City 16/5/2026 - Brentford 0-3 Manchester City 9/5/2026

¿Cómo ver el K-League All Stars vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Manchester City

Enzo Maresca, Manchester City | Eurasia Sport Images/GettyImages

El debut de Maresca al frente del City dejó un empate 1-1 frente al Inter, con derrota 3-1 en la tanda de penaltis. Divin Mubama abrió el marcador a los 14 minutos luego de una acción de Antoine Semenyo, pero Benjamin Pavard igualó poco después. Claudio Echeverri fue el único que convirtió su lanzamiento desde los 12 pasos, mientras que Rayan Aït-Nouri, Abdukodir Khusanov y Nico González no pudieron marcar.

El DT valoró el rendimiento del equipo en Hong Kong y destacó el trabajo realizado durante la gira. "Vi muchas cosas positivas, especialmente para las piernas, que en este momento resulta importante. En dos semanas tenemos el primer partido oficial y poco a poco vamos a mejorar", expresó.

Uno de los futbolistas que recibió elogios fue Ryan McAidoo. El delantero dejó una buena actuación y el técnico destacó su evolución. "Es el tipo de extremo que me encanta. Siempre busca el uno contra uno, intenta tomar buenas decisiones y va por el camino indicado. Si los jóvenes están preparados, conmigo tendrán oportunidades", dijo.

Para el compromiso en Seúl también se espera la incorporación de Rubén Dias, Matheus Nunes y Omar Marmoush a la gira asiática. Maresca explicó que los tres llegaron después del encuentro con el Inter debido al descanso concedido luego del Mundial y afirmó que el objetivo consiste en recuperar de forma gradual a todos los internacionales. "Estoy muy contento con el trabajo de los jugadores y con el recibimiento que tuvimos durante este viaje. Vamos a intentar ganar títulos esta campaña", concluyó.

Posible alineación del Manchester City contra el K-League All Stars (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Aït-Nouri; Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders; Savinho, Omar Marmoush, Ryan McAidoo.

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