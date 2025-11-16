El empate 3-3 en Lusail entre Argentina y Francia por la final de Qatar 2022 sin dudas quedará en el recuerdo de todos como uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales y el fútbol en general.

Todo el mundo opinó y recordó el partido en reiteradas ocasiones, y en esta oportunidad le tocó a Kylian Mbappé: "Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez".

Sobre la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, dijo: "Espero ganar el Mundial 2026. Es un sueño levantar la Copa del Mundo otra vez. He tenido la suerte de hacerlo una vez y llegar a la final en otra. Perder duele mucho, sobre todo en una final; pero espero que, como se dice, no haya dos sin tres. Así que quiero llegar a una tercera final y esta vez, ganar".

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Clive Brunskill/GettyImages

Además, puntualizó sobre aquel Balón de Oro 2023 levantado por Leo Messi, que generó cierta controversia por su cosecha a lo largo de la temporada: "En cuanto terminó la final del Mundial de 2022, supe que Messi había ganado el Balón de Oro. Tuve una gran temporada, igual que Haaland, pero ganar el Mundial marca la diferencia".



"Ha sido una suerte jugar con Leo Messi. Jamás pensé que lo haría en mi carrera. Mi sueño siempre fue jugar en el Real Madrid, nunca pensé en ir a Barcelona, y como creía que él estaría toda la vida ahí... sabía que tendría la posibilidad de jugar contra él, no con él. Pero lo hice y fue muy especial. Aprendí muchísimo con él y quiero darle las gracias. Fueron dos años muy ricos. Es una oportunidad de oro tener a un jugador tan especial cerca de ti", cerró.