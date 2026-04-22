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Sports Illustrated

La abismal cantidad de dinero que ha gastado el Chelsea en entrenadores desde 2015

El conjunto de los Blues va por su décimo segundo director técnico en los últimos 11 años
Benjamín Guerra|
Liam Rosenior fue despedido del banquillo del Chelsea
Liam Rosenior fue despedido del banquillo del Chelsea | Gareth Fuller - PA Images/GettyImages

No dio más, el entrenador inglés Liam Rosenior fue destituido del cargo de director técnico del Chelsea FC, luego de la derrota 3-0 frente al Brighton & Hove Albion Football Club en la Jornada 34 de la Premier League donde se encuentran al borde de quedar fuera de competencias europeas en la octava posición, tras acumular cinco derrotas de manera consecutiva.

Una crisis que se ha acentuado ante la falta de títulos nacionales a pesar de los éxitos deportivos internacionales que han cosechado en años recientes como ser campeones de la Europa League 2018-19, Champions League 2020-21, Conference League 2024-25, Supercopa de Europa 2021, Intercontinental 2021 y Mundial de Clubes en 2025.

Y es que hay que considerar que la última vez que levantaron una Premier League fue en la temporada 2016-17, una FA Cup en 2017-18 y Copa de la Liga en 2014-15.

Desde la salida del director técnico portugués, José Mourinho, en diciembre del 2015, los Blues han derrochado la cantidad de más de 100 millones de libras esterlinas entre 12 estrategas diferentes que se dividen en 14 diferentes cargos y tres interinatos (dos por Calum McFarlane),

A continuación, hacemos mención de la cantidad de dinero que el club londinense ha gastado en sus últimos técnicos.

El dinero que ha gastado Chelsea en sus últimos entrenadores

Entrenadores

Periodo

Inversión

José Mourinho

Junio 2013 a diciembre 2015

12-5 millones de libras

Guus Hiddink

Diciembre 2015 a mayo 2016

2.5 millones de libras

Antonio Conte

Julio 2016 a julio 2018

26.2 millones de libras

Maurizio Sarri

Julio 2018 a junio 2019

6 millones de libras

Frank Lampard

Julio 2019 a enero 2021

2 millones de euros

Thomas Tuchel

Enero 2021 a septiembre 2022

13 millones de euros

Graham Potter

Septiembre 2022 a abril 2023

13 millones de euros

Bruno Saltor

abril 2023

Desconocido

Frank Lampard

Abril 2023 a mayo 2023

2 millones de libras

Mauricio Pochettino

Julio 2023 a mayo 2024

10 millones de libras

Enzo Maresca

Mayo 2024 a enero 2026

4.3 millones de libras

Calum McFarlane

Enero 2026 y abril 2026

Desconocido

Liam Rosenior

Enero 2026 a abril 2026

24 millones de libras

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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