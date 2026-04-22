La abismal cantidad de dinero que ha gastado el Chelsea en entrenadores desde 2015

No dio más, el entrenador inglés Liam Rosenior fue destituido del cargo de director técnico del Chelsea FC, luego de la derrota 3-0 frente al Brighton & Hove Albion Football Club en la Jornada 34 de la Premier League donde se encuentran al borde de quedar fuera de competencias europeas en la octava posición, tras acumular cinco derrotas de manera consecutiva.

Una crisis que se ha acentuado ante la falta de títulos nacionales a pesar de los éxitos deportivos internacionales que han cosechado en años recientes como ser campeones de la Europa League 2018-19, Champions League 2020-21, Conference League 2024-25, Supercopa de Europa 2021, Intercontinental 2021 y Mundial de Clubes en 2025.

Y es que hay que considerar que la última vez que levantaron una Premier League fue en la temporada 2016-17, una FA Cup en 2017-18 y Copa de la Liga en 2014-15.

Desde la salida del director técnico portugués, José Mourinho, en diciembre del 2015, los Blues han derrochado la cantidad de más de 100 millones de libras esterlinas entre 12 estrategas diferentes que se dividen en 14 diferentes cargos y tres interinatos (dos por Calum McFarlane),

A continuación, hacemos mención de la cantidad de dinero que el club londinense ha gastado en sus últimos técnicos.

Chelsea have now spent over £100m sacking managers since 2015 🤯💰



No club has spent more money on compensation in football history than The Blues 🔵 pic.twitter.com/X6ghwYb80M — LiveScore (@livescore) April 22, 2026

El dinero que ha gastado Chelsea en sus últimos entrenadores

Entrenadores Periodo Inversión José Mourinho Junio 2013 a diciembre 2015 12-5 millones de libras Guus Hiddink Diciembre 2015 a mayo 2016 2.5 millones de libras Antonio Conte Julio 2016 a julio 2018 26.2 millones de libras Maurizio Sarri Julio 2018 a junio 2019 6 millones de libras Frank Lampard Julio 2019 a enero 2021 2 millones de euros Thomas Tuchel Enero 2021 a septiembre 2022 13 millones de euros Graham Potter Septiembre 2022 a abril 2023 13 millones de euros Bruno Saltor abril 2023 Desconocido Frank Lampard Abril 2023 a mayo 2023 2 millones de libras Mauricio Pochettino Julio 2023 a mayo 2024 10 millones de libras Enzo Maresca Mayo 2024 a enero 2026 4.3 millones de libras Calum McFarlane Enero 2026 y abril 2026 Desconocido Liam Rosenior Enero 2026 a abril 2026 24 millones de libras