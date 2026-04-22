La abismal cantidad de dinero que ha gastado el Chelsea en entrenadores desde 2015
No dio más, el entrenador inglés Liam Rosenior fue destituido del cargo de director técnico del Chelsea FC, luego de la derrota 3-0 frente al Brighton & Hove Albion Football Club en la Jornada 34 de la Premier League donde se encuentran al borde de quedar fuera de competencias europeas en la octava posición, tras acumular cinco derrotas de manera consecutiva.
Una crisis que se ha acentuado ante la falta de títulos nacionales a pesar de los éxitos deportivos internacionales que han cosechado en años recientes como ser campeones de la Europa League 2018-19, Champions League 2020-21, Conference League 2024-25, Supercopa de Europa 2021, Intercontinental 2021 y Mundial de Clubes en 2025.
Y es que hay que considerar que la última vez que levantaron una Premier League fue en la temporada 2016-17, una FA Cup en 2017-18 y Copa de la Liga en 2014-15.
Desde la salida del director técnico portugués, José Mourinho, en diciembre del 2015, los Blues han derrochado la cantidad de más de 100 millones de libras esterlinas entre 12 estrategas diferentes que se dividen en 14 diferentes cargos y tres interinatos (dos por Calum McFarlane),
A continuación, hacemos mención de la cantidad de dinero que el club londinense ha gastado en sus últimos técnicos.
El dinero que ha gastado Chelsea en sus últimos entrenadores
Entrenadores
Periodo
Inversión
José Mourinho
Junio 2013 a diciembre 2015
12-5 millones de libras
Guus Hiddink
Diciembre 2015 a mayo 2016
2.5 millones de libras
Antonio Conte
Julio 2016 a julio 2018
26.2 millones de libras
Maurizio Sarri
Julio 2018 a junio 2019
6 millones de libras
Frank Lampard
Julio 2019 a enero 2021
2 millones de euros
Thomas Tuchel
Enero 2021 a septiembre 2022
13 millones de euros
Graham Potter
Septiembre 2022 a abril 2023
13 millones de euros
Bruno Saltor
abril 2023
Desconocido
Frank Lampard
Abril 2023 a mayo 2023
2 millones de libras
Mauricio Pochettino
Julio 2023 a mayo 2024
10 millones de libras
Enzo Maresca
Mayo 2024 a enero 2026
4.3 millones de libras
Calum McFarlane
Enero 2026 y abril 2026
Desconocido
Liam Rosenior
Enero 2026 a abril 2026
24 millones de libras
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.