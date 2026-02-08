La alineación ideal de Tigres con los fichajes de Araújo y Aguirre

Tigres UANL cerró el mercado de fichajes con la incorporación de dos futbolistas extranjeros, César Araújo y Rodrigo: el ‘Búfalo’ Aguirre, además del defensa central mexicano Francisco Reyes, quien ya tuvo su primera aparición en el máximo circuito el viernes pasado, durante la goleada felina por 5-1 sobre Santos Laguna. Con estos movimientos, el conjunto universitario terminó por apuntalar zonas clave dentro del campo y dar profundidad a una plantilla que a cosas grandes, tanto en el torneo de Clausura 2026 como en la CONCACAF Champions CUP 2026.

📹🐯 ¡Muy contento, con el deseo de sumar y a trabajar! 🆕 Así fue el primer entrenamiento de nuestro refuerzo uruguayo, Rodrigo Aguirre.



¡Venga, Búfalo! 🦬🇺🇾

De esta manera, el estratega argentino Guido Pizarro tendrá a su disposición elementos de jerarquía comprobada y un marcado deseo de competir. Sobre todo, en el caso de Reyes, quien no querrá desaprovechar esta oportunidad de oro que el fútbol le dio.

La llegada de Araújo refuerza el equilibrio en la media cancha, mientras que Aguirre aporta presencia física y gol en el área rival. Son condiciones que fortalecen los dibujos tácticos del equipo, dándole ese extra siempre valioso cuando se enfrentan duelos cerrados y escenarios de alta exigencia.

Así jugaría Tigres UANL una vez que todos los futbolistas logren salir adelante de sus respectivas lesiones. Un 4-4-1-1 que prioriza el orden defensivo sin renunciar a la creatividad a la ofensiva.

Portero:



Nahuel Guzmán

Defensas:



Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg y Marco Farfán

Mediocampistas de contención:



Fernando Gorriarán y César Araújo

Volantes ofensivos:



Diego Lainez y Marcelo Flores

Mediapunta:



Ángel Correa

Delantero:



Rodrigo, el ‘Búfalo’ Aguirre

En este panorama, Juan Brunetta, André-Pierre Gignac y Ozziel Herrera se perfilan como relevos de lujo, capaces de cambiar el ritmo de un partido desde el banquillo. Su versatilidad y desequilibrio serán claves cuando los comandados por el ‘Conde’ de Lanús afronten compromisos cerrados, donde los detalles suelen marcar la diferencia.

