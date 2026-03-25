La alineación titular de la selección de Italia la última vez que jugó un Mundial

Italia es una de las potencias de la historia de los Mundiales, pero sin dudas están atravesando una crisis que desean cortar en este parón internacional de marzo: se perdieron las últimas dos Copas del Mundo y tendrán que afrontar la repesca UEFA para intentar meterse por la ventana en la edición 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En 2014 jugaron un Mundial por última vez, quedándose eliminados en fase de grupos integrando la zona D con Costa Rica, Uruguay e Inglaterra. Justamente, los dos europeos fueron los que se volvieron temprano a casa. En esa presentación final, en el Estádio das Dunas de Natal, cayeron por 1-0 ante los charrúas con gol de Diego Godín.

A continuación, el último once que representó a Italia en un Mundial.

1. Gianluigi Buffon

Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Mike Hewitt - FIFA/GettyImages

El histórico arquero italiano era uno de los sobrevivientes de la gesta en Alemania 2006 y fue el capitán del equipo, aunque no logró salvarlos del desastre de volverse en primera ronda.

2. Mattia De Sciglio

Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Mike Hewitt - FIFA/GettyImages

Tenía solamente 21 años y un futuro brillante por delante, afianzado en el AC Milan y considerado uno de los mejores laterales jóvenes. No rindió acorde a las expectativas, pero tuvo igualmente una buena carrera.

3. Giorgio Chiellini

Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Su imagen tras ser mordido por Luis Suárez en el partido definitorio del grupo D recorrió el mundo, y logró hacerse un nombre más allá del episodio. En ese entonces tenía 29 años y era uno de los pilares del equipo.

4. Matteo Darmian

Soccer - FIFA World Cup 2014 - Group D - England v Italy - Arena da Amazonia | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El futbolista del Torino sorprendió a sus 24 años no solo metiéndose en la lista final de Césare Prandelli sino que sumando minutos en partidos importantes. Su carrera fue en ascenso a pesar del mal Mundial de la Nazionale.

5. Andrea Barzagli

Italy v Costa Rica: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Ya con 33 años, Barzagli se encontraba en la curva descendente de su carrera y fue uno de los experimentados en disputar el Mundial 2014. No pudo aportar su conocimiento y sabiduría.

6. Leonardo Bonucci

Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Con 27 años, Bonucci estaba entrando en su mejor etapa como futbolista, en la que logró conformar una zaga temible con Chiellini en la Juventus multicampeona de la Serie A y varias veces finalista de la UEFA Champions League.

7. Claudio Marchisio

England v Italy: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Stuart Franklin - FIFA/GettyImages

Con 28 años estaba en un grandísimo momento y fue una de las claves de Italia para intentar dar pelea, algo que no terminó sucediendo. Su temporada, Mundial al margen, fue excelente en la Juventus.

8. Andrea Pirlo

England v Italy: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Jean Catuffe/GettyImages

A pesar de sus avanzados 35 años, era uno de los encargados de hacer jugar al equipo y su exquisita calidad no alcanzó para clasificar a Italia a octavos de final. Es otro de los héroes de Alemania 2006 que disputó esta copa.

9. Marco Verratti

Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Mike Hewitt - FIFA/GettyImages

Tenía solamente 21 años y ya mostraba su valía para Prandelli y la opinión pública en general, ganándose un merecido lugar en el once inicial para el partido definitorio frente a Uruguay.

10. Mario Balotelli

Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup Brazil | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Con 23 años brillaba en el AC Milan, pero sus problemas de disciplina vislumbraban un futuro complicado para su carrera. Aún así, era un centrodelantero temible para los rivales.

11. Ciro Immobile

Soccer - FIFA World Cup 2014 - Group D - England v Italy - Arena da Amazonia | EMPICS Sport - EMPICS/GettyImages

El delantero estaba arrancando su carrera como goleador en el Torino y desde allí todo fue crecimiento para él, aunque no logró ayudar al equipo en la Copa del Mundo de Brasil.

Así se veía la alineación de Italia (5-3-2)

Portero: Gianluigi Buffon

Defensas: Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Matteo Darmian, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli

Mediocampistas: Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Marco Verratti

Delanteros: Mario Balotelli y Ciro Immobile

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