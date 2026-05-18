La alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Bournemouth

La Premier League está llegando a su fin y el mismo está siendo apasionante, con casi todos los clubes jugando por algo: en esta oportunidad, el Manchester City buscará seguir peleando el campeonato con el Arsenal, mientras que el Bournemouth sabe que una victoria le puede representar una clasificación histórica a una copa europea.

A continuación te presentamos cómo saldrían los Citizens este martes 19 de mayo.

La posible alineación del Manchester City

POR: Gianluigi Donnarumma - A Donnarumma le tiran un ladrillo y devuelve una pared. Contra el Everton fue protagonista en el uno contra uno y evitó una noche todavía peor. El italiano ya suma 14 vallas invictas en la Premier.

LD: Matheus Nunes - Lateral y extremo, todo a la vez. Hace un enganche o da pases largos y, de repente, aparece en el área rival colaborando en el ataque. Guardiola le dio la llave del carril derecho y el portugués respondió con cinco asistencias en lo que va de la temporada.

DFC: Nathan Aké - El defensa neerlandés arranca como titular este fin de semana. El futbolista de 31 años ha disputado un total de 31 encuentros en todas las competiciones esta temporada. Se rumora que podría salir de la plantilla a final de la temporada.

DFC: Marc Guéhi - Asi como tiene despejes impecables, tiene salidas para el infarto. Guéhi vive al límite. Contra el Everton dejó una asistencia involuntaria con un pase hacia atrás que complicó al equipo, aunque también salvó una jugada de gol con un cierre tremendo sobre Iliman Ndiaye.

LI: Nico O'Reilly - Se mueve por todo el campo de juego. Retrocede para la defensa y arma sociedades fructíferas con Jérémy Doku en el ataque. Lleva cinco goles y tres asistencias, por ahora.

MC: Tijjani Reijnders - El medio neerlandés llegó como refuerza para esta campaña y no ha decepcionado. En 46 partidos disputados esta temporada, Reijnders suma siete goles y ocho asistencias.

MC: Bernardo Silva - Piensa el juego medio segundo antes que el resto. A los 31 años sigue orbitando por todos lados y jugando como el día uno. El City va a extrañar al mediocampista portugués, que anunció que saldrá del equipo al finalizar la temporada.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

MP: Antoine Semenyo - La conexión con Erling Haaland apareció rapidísimo y le ayudó a consolidar su lugar en el equipo. Semenyo le libera caminos al noruego dentro del área y ambos viven asistiendo al otro. Desde su llegada en enero marcó 10 goles y volvió mucho menos predecible al ataque del City.

MCO: Rayan Cherki - Hace que el fútbol parezca fácil. Da pases que parecen imposibles y ayuda a sus compañeros en jugadas que se inventa y, de alguna manera, funcionan. Ya suma 11 asistencias en su primera campaña en la Premier.

EI: Jérémy Doku - Doku juega a otro nivel. Contra el Everton metió dos golazos y convirtió el sector izquierdo en una zona de tortura permanente.

DC: Erling Haaland - Participa poco y corre poco… y de todas formas termina festejando. Haaland esun nueve de área que vive por y para el gol. Los resultados lo reflejan y lleva ya 37 tantos entre todas las competencias.

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero: Gianluigi Donnarumma



Defensas: Matheus Nunes, Nathan Aké, Marc Guehi, Nico O'Reilly



Mediocampistas: Reijnders, Bernardo Silva



Volantes ofensivos: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku



Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Fulham v Bournemouth - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Portero: Djordje Petrovic



Defensas: Adrien Truffert, Marcos Senesi, James Hill, Adam Smith



Mediocampistas: Alex Tóth, Alex Scott



Volantes ofensivos: Marcus Tavernier, Eli Kroupi, Rayan





Delantero: Evanilson.