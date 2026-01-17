La autocrítica de Guardiola tras perder el derbi contra el Manchester United: “El mejor equipo ganó”

El Manchester United y el Manchester City disputaron una nueva edición del derbi este sábado 17 de enero. De manera sorpresiva, los Red Devils, en el primer partido de Michael Carrick al frente del primer equipo, se impusieron por 2-0 a los Citizens en Old Trafford.

Los goles del conjunto local fueron obra de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu. El equipo dirigido por Pep Guardiola llegaba como claro favorito para quedarse con los tres puntos, pero dejó escapar una oportunidad clave para recortar distancias con el líder, Arsenal.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico español se refirió a esta inesperada derrota, un tropiezo que compromete seriamente las aspiraciones del Manchester City en la lucha por el título.

Ganó el mejor equipo (...) Tuvieron algo que nosotros no tuvimos. Siempre hablamos de la energía que necesitamos. Está relacionada con la forma en que defiendes, con algunos momentos, duelos y situaciones, pero también con el balón Pep Guardiola

Pep and Rodri's reaction to the derby 💬 pic.twitter.com/It5LLhmfvX — Manchester City (@ManCity) January 17, 2026

Guardiola evitó responsabilizar al arbitraje por la derrota de este sábado, aunque sí señaló el desgaste físico de su equipo, que disputó su sexto partido en apenas 17 días, un factor que pudo haber afectado el rendimiento de su plantilla.

Es mi derbi número 27. He venido aquí muchas veces y hoy no estuvimos al nivel necesario para ganar este tipo de partidos (...) Lo intentamos, hablamos de ello, pero tuvimos esa energía hace cuatro días en Newcastle. Incluso ante Sunderland y en los tres empates jugamos extremadamente bien en muchos aspectos, pero hoy no (...) Solo hay que aceptarlo y seguir adelante Pep Guardiola

La derrota del City ante el United de este fin de semana podría ser importante en la carrera por el título de la Premier League, ya que el Arsenal está tomando cada vez más distancia.

El Manchester City volverá a la acción el próximo martes 20 de enero cuando se mida ante el F.K. Bodø/Glimt en la UEFA Champions League.