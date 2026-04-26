La batalla de Manchester: ¿Quién se queda con Elliot Anderson?

El mercado de fichajes de verano será crucial para los grandes clubes que no tuvieron éxitos resonantes en la temporada y buscan rearmarse, y los dos de Manchester parecen estar en esa sintonía. El United renació en la segunda mitad de la campaña de la mano de Michael Carrick y quiere armarse para volver a ser campeón, mientras que el City tuvo un año con altibajos y, si bien todavía tiene chances de coronar, sabe que estuvo lejos de su performance ideal.

Según el periodista británico Gary Stonehouse, los dos se disputarán el fichaje de Elliot Anderson, volante central del Nottingham Forest. Este equipo tuvo una temporada irregular, pero el mediocentro fue sin dudas el principal punto alto de la escuadra y será uno de los nombres importantes del próximo mercado de fichajes.

Se estima que su pase costaría una cifra cercana a los 100 millones de euros y el Forest ya trabaja en encontrar un sustituto acorde, en pos de armar una plantilla que les permita no sufrir otra vez la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | Visionhaus/GettyImages

En la actual temporada, el volante central dijo presente en el 100% de los partidos de la Premier League, aportándole tres goles y dos asistencias a su equipo. En la UEFA Europa League jugó 10 de los 14 partidos posibles, con un pase gol a un compañero. Su club jugará las semifinales del segundo torneo europeo en importancia frente al Aston Villa, con la ilusión de clasificarse a la gran final del miércoles 20 de mayo en Estambul.

El mediocentro de 23 años es internacional con la absoluta de Inglaterra desde septiembre de 2025 y lleva disputados siete encuentros, aún sin goles. Esos partidos fueron por Eliminatorias y amistosos. Se espera que sea uno de los 26 convocados por Thomas Tuchel para disputar el Mundial 2026 este verano.