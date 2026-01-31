La brutal estadística del Arsenal como visitante ante el Leeds United

El Arsenal goleó este sábado 31 de enero al Leeds United en duelo correspondiente a la jornada 24 de la Premier League. Los Gunners se impusieron con autoridad por 4-0, gracias a los tantos de Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres y Gabriel Jesus, además de un autogol de Karl Darlow.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Mikel Arteta se mantiene como líder del campeonato, alcanzando 53 puntos, con una ventaja de siete unidades sobre el Manchester City, que aún tiene un partido pendiente.

El equipo londinense registra una gran estadística cuando se mide ante el Leeds United en Elland Road. De acuerdo con cifras de Opta, el Arsenal suma ya cinco partidos fuera de casa anotando cuatro o más goles contra los Whites en la Premier League.

Esta marca es un récord compartido en la historia de la primera división inglesa: ningún equipo ha logrado anotar tanto como visitante ante un mismo rival, una hazaña que solo igualan el Chelsea frente a los Spurs y el Manchester United ante el Bolton.

Leeds United v Arsenal - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Declan Rice llega a 300 partidos en la Premier League

El Arsenal también puede celebrar que uno de sus líderes consiguió un hito en la Premier League. Declan Rice llegó a la marca de 300 partidos en primera división este fin de semana en el duelo ante el Leeds.

Declan Rice consigue marca en la Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Rice es el quinto jugador más joven en alcanzar los 300 partidos en la Premier League, solo por detrás de Wayne Rooney (26 años y 58 días), James Milner (26 años y 117 días), Gareth Barry (26 años y 247 días) y Raheem Sterling (26 años y 348 días).