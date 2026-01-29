La comparación de la tabla de posiciones de la fase final de la Champions League 2025/26 con la de 2024/25
La fase de liga de la Champions League 2025/26 ofreció otro espectáculo emocionante que concluyó con estilo durante la última jornada.
El pase automático a octavos de final y las plazas para la fase eliminatoria estaban en juego durante una jornada repleta de acción en la noche del miércoles. Algunos disfrutaron, mientras que otros se lamentaron.
Muchos de los equipos de élite de Europa tuvieron un rendimiento inferior al esperado en los escenarios más importantes, pero esas dificultades no fueron universales: varios clubes incluso mejoraron su desempeño de la temporada pasada en el continente.
Club
Posición en 2025/26
Posición en 2024/25
Diferencia
Arsenal
1
3
+2
Bayern Múnich
2
12
+10
Liverpool
3
1
-2
Tottenham
4
—
—
Barcelona
5
2
-3
Chelsea
6
—
—
Sporting CP
7
23
+16
Man City
8
22
+14
Real Madrid
9
11
+2
Inter
10
4
-6
Paris Saint-Germain
11
15
+4
Newcastle
12
—
—
Juventus
13
20
+7
Atlético Madrid
14
5
-9
Atalanta
15
9
-6
Bayer Leverkusen
16
6
-10
Borussia Dortmund
17
10
-7
Olympiacos
18
—
—
Club Brugge
19
24
+5
Galatasaray
20
—
—
Monaco
21
17
-4
Qarabağ
22
—
—
Bodø/Glimt
23
—
—
Benfica
24
16
-8
Marseille
25
—
—
Pafos
26
—
—
Union Saint-Gilloise
27
—
—
PSV Eindhoven
28
14
-14
Athletic Club
29
—
—
Napoli
30
—
—
Copenhagen
31
—
—
Ajax
32
—
—
Eintracht Frankfurt
33
—
—
Slavia Praga
34
—
—
Villarreal
35
—
—
Kairat
36
—
—
El Bayern Múnich y el Manchester City suben, el Barcelona desciende
Solo la mitad de los equipos que compitieron en la fase de liga de la Champions 2025/26 también participaron en la tabla del año pasado. De esos 18 clubes, es el Sporting CP el que ha disfrutado del mayor ascenso, subiendo 16 puestos respecto al final del año pasado e incluso asegurando una entrada sorpresa directamente a los octavos de final.
El Manchester City y el Bayern de Múnich también disfrutaron de notables mejoras. Los de Pep Guardiola subieron 14 puestos y se redimieron del desastre de la temporada pasada, en el que terminaron en el puesto 22.
Por su parte, los alemanes quedaron fuera de los ocho primeros puestos en la temporada 2024/25, pero terminaron segundos en la fase de clasificación de esta temporada tras siete victorias en ocho partidos.
El Arsenal fue el único equipo que venció al Bayern en la fase liguera de este año, tanto en el campo como en la clasificación final. Los Gunners lideran la clasificación, mejorando ligeramente su tercer puesto de la última jornada.
El Liverpool lideró la tabla la temporada pasada, pero ha cedido el puesto al Arsenal, descendiendo al tercer puesto a pesar de seis victorias en total. Los Reds han buscado un respiro en la Champions League tras una pésima campaña doméstica.
A pesar de quedar fuera de los ocho primeros puestos una temporada más, el vigente campeón, el París Saint-Germain, disfrutó de un pequeño ascenso. El gigante francés ascendió cuatro puestos y espera mostrar mejoras significativas en la fase eliminatoria, como lo hizo la temporada pasada.
Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.