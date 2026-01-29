Sports Illustrated

La comparación de la tabla de posiciones de la fase final de la Champions League 2025/26 con la de 2024/25

Este viernes se conocerán los cruces de Playoffs
Hernán Horovitz
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

La fase de liga de la Champions League 2025/26 ofreció otro espectáculo emocionante que concluyó con estilo durante la última jornada.

El pase automático a octavos de final y las plazas para la fase eliminatoria estaban en juego durante una jornada repleta de acción en la noche del miércoles. Algunos disfrutaron, mientras que otros se lamentaron.

Muchos de los equipos de élite de Europa tuvieron un rendimiento inferior al esperado en los escenarios más importantes, pero esas dificultades no fueron universales: varios clubes incluso mejoraron su desempeño de la temporada pasada en el continente.

Club

Posición en 2025/26

Posición en 2024/25

Diferencia

Arsenal

1

3

+2

Bayern Múnich

2

12

+10

Liverpool

3

1

-2

Tottenham

4

Barcelona

5

2

-3

Chelsea

6

Sporting CP

7

23

+16

Man City

8

22

+14

Real Madrid

9

11

+2

Inter

10

4

-6

Paris Saint-Germain

11

15

+4

Newcastle

12

Juventus

13

20

+7

Atlético Madrid

14

5

-9

Atalanta

15

9

-6

Bayer Leverkusen

16

6

-10

Borussia Dortmund

17

10

-7

Olympiacos

18

Club Brugge

19

24

+5

Galatasaray

20

Monaco

21

17

-4

Qarabağ

22

Bodø/Glimt

23

Benfica

24

16

-8

Marseille

25

Pafos

26

Union Saint-Gilloise

27

PSV Eindhoven

28

14

-14

Athletic Club

29

Napoli

30

Copenhagen

31

Ajax

32

Eintracht Frankfurt

33

Slavia Praga

34

Villarreal

35

Kairat

36

El Bayern Múnich y el Manchester City suben, el Barcelona desciende

Solo la mitad de los equipos que compitieron en la fase de liga de la Champions 2025/26 también participaron en la tabla del año pasado. De esos 18 clubes, es el Sporting CP el que ha disfrutado del mayor ascenso, subiendo 16 puestos respecto al final del año pasado e incluso asegurando una entrada sorpresa directamente a los octavos de final.

El Manchester City y el Bayern de Múnich también disfrutaron de notables mejoras. Los de Pep Guardiola subieron 14 puestos y se redimieron del desastre de la temporada pasada, en el que terminaron en el puesto 22.

Por su parte, los alemanes quedaron fuera de los ocho primeros puestos en la temporada 2024/25, pero terminaron segundos en la fase de clasificación de esta temporada tras siete victorias en ocho partidos.

Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Lennart Karl, Tom Bischof
PSV v Bayern Munchen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El Arsenal fue el único equipo que venció al Bayern en la fase liguera de este año, tanto en el campo como en la clasificación final. Los Gunners lideran la clasificación, mejorando ligeramente su tercer puesto de la última jornada.

El Liverpool lideró la tabla la temporada pasada, pero ha cedido el puesto al Arsenal, descendiendo al tercer puesto a pesar de seis victorias en total. Los Reds han buscado un respiro en la Champions League tras una pésima campaña doméstica.

A pesar de quedar fuera de los ocho primeros puestos una temporada más, el vigente campeón, el París Saint-Germain, disfrutó de un pequeño ascenso. El gigante francés ascendió cuatro puestos y espera mostrar mejoras significativas en la fase eliminatoria, como lo hizo la temporada pasada.

Hernan Horovitz
HERNÁN HOROVITZ

Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.

