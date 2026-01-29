La fase de liga de la Champions League 2025/26 ofreció otro espectáculo emocionante que concluyó con estilo durante la última jornada.

El pase automático a octavos de final y las plazas para la fase eliminatoria estaban en juego durante una jornada repleta de acción en la noche del miércoles. Algunos disfrutaron, mientras que otros se lamentaron.

Muchos de los equipos de élite de Europa tuvieron un rendimiento inferior al esperado en los escenarios más importantes, pero esas dificultades no fueron universales: varios clubes incluso mejoraron su desempeño de la temporada pasada en el continente.

La comparación de la tabla de posiciones de la fase final de la Champions League 2025/26 con la de 2024/25

Club Posición en 2025/26 Posición en 2024/25 Diferencia Arsenal 1 3 +2 Bayern Múnich 2 12 +10 Liverpool 3 1 -2 Tottenham 4 — — Barcelona 5 2 -3 Chelsea 6 — — Sporting CP 7 23 +16 Man City 8 22 +14 Real Madrid 9 11 +2 Inter 10 4 -6 Paris Saint-Germain 11 15 +4 Newcastle 12 — — Juventus 13 20 +7 Atlético Madrid 14 5 -9 Atalanta 15 9 -6 Bayer Leverkusen 16 6 -10 Borussia Dortmund 17 10 -7 Olympiacos 18 — — Club Brugge 19 24 +5 Galatasaray 20 — — Monaco 21 17 -4 Qarabağ 22 — — Bodø/Glimt 23 — — Benfica 24 16 -8 Marseille 25 — — Pafos 26 — — Union Saint-Gilloise 27 — — PSV Eindhoven 28 14 -14 Athletic Club 29 — — Napoli 30 — — Copenhagen 31 — — Ajax 32 — — Eintracht Frankfurt 33 — — Slavia Praga 34 — — Villarreal 35 — — Kairat 36 — —

El Bayern Múnich y el Manchester City suben, el Barcelona desciende

Solo la mitad de los equipos que compitieron en la fase de liga de la Champions 2025/26 también participaron en la tabla del año pasado. De esos 18 clubes, es el Sporting CP el que ha disfrutado del mayor ascenso, subiendo 16 puestos respecto al final del año pasado e incluso asegurando una entrada sorpresa directamente a los octavos de final.

El Manchester City y el Bayern de Múnich también disfrutaron de notables mejoras. Los de Pep Guardiola subieron 14 puestos y se redimieron del desastre de la temporada pasada, en el que terminaron en el puesto 22.



Por su parte, los alemanes quedaron fuera de los ocho primeros puestos en la temporada 2024/25, pero terminaron segundos en la fase de clasificación de esta temporada tras siete victorias en ocho partidos.

PSV v Bayern Munchen - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El Arsenal fue el único equipo que venció al Bayern en la fase liguera de este año, tanto en el campo como en la clasificación final. Los Gunners lideran la clasificación, mejorando ligeramente su tercer puesto de la última jornada.

El Liverpool lideró la tabla la temporada pasada, pero ha cedido el puesto al Arsenal, descendiendo al tercer puesto a pesar de seis victorias en total. Los Reds han buscado un respiro en la Champions League tras una pésima campaña doméstica.

A pesar de quedar fuera de los ocho primeros puestos una temporada más, el vigente campeón, el París Saint-Germain, disfrutó de un pequeño ascenso. El gigante francés ascendió cuatro puestos y espera mostrar mejoras significativas en la fase eliminatoria, como lo hizo la temporada pasada.