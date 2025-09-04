La CONMEBOL confirma la clasificación de la U de Chile a cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025

El pasado 20 de agosto del 2025, en la cancha del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda, Argentina, el 'Rey de Copas' Independiente recibió la visita de la 'U' de Chile, para el partido correspondiente a la vuelta por los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Lamentablemente el encuentro tuvo que ser suspendido, luego de que los hinchas de ambos equipos se enfrascaran en un pleito que incluso arrojaría consecuencias fatalistas.

La CONMEBOL se tomó algunas semanas para analizar de cerca la situación, y el día de hoy, hace recién un par de horas, lanzaron un comunicado confirmando lo que ya muchos esperaban: la 'U' de Chile, víctima de la violencia suscitada en las tribunas, avanza directamente a los cuartos de final por la Copa Sudamericana 2025.

#AHORA - De manera oficial, CONMEBOL confirmó que la U. de Chile se clasifica a los cuartos de final en la CONMEBOL #Sudamericana, tras los caóticos hechos en la vuelta de la serie vs. Independiente en Avellaneda. Jugarán contra Alianza Lima.



¿Qué te parece?

De esta manera, el Independiente de Avellaneda pagará, en lo deportivo, un comportamiento reprobable por parte de un grupo de supuestos aficionados que descargan de forma violenta sus frustraciones en un espacio que debería ser de esparcimiento y diversión.

Esto sin duda alguna dejará un precedente para todos aquellos hinchas que, en el afán de 'defender los colores', rebasan líneas delicadas, manchando un deporte sano y lindo, como lo es el fútbol.