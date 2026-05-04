La continuidad de Guardiola es una incógnita en el Manchester City

Pep Guardiola atraviesa su décima temporada al frente del Manchester City y, aunque públicamente insiste en que mantiene intactas las ganas de seguir en la conducción del equipo, en Inglaterra persisten las dudas sobre su continuidad en el banco del Etihad.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Un ciclo que todavía no parece agotado

Guardiola firmó hace pocos meses una renovación que, en los papeles, lo vincula con el club hasta junio de 2027. Sin embargo, cada cierre de temporada genera cierta especulación en torno a si realmente cumplirá ese contrato o si elegirá ponerle punto final a una etapa histórica.

🚨 Pep Guardiola is expected to step down as Manchester City manager at the end of the season, with Enzo Maresca close to agreeing a deal to take over next season.



👀 This is already the internal expectation at the club, with discussions reportedly taking place about honouring… pic.twitter.com/x9URXigXec — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2026

En esa línea, el técnico español aseguró que conserva una "energía increíble" para el trabajo diario y remarcó que el entorno que encontró en el City fue clave para sostenerse durante una década. Para él, el club logró algo poco habitual en la elite al combinar la exigencia de un gigante europeo con una estructura interna que, según describe, funciona como una familia.

Desde su llegada en 2016, la institución construyó alrededor suyo un ecosistema pensado para potenciar su idea futbolística.

Más allá de sus declaraciones, en el club saben que el desenlace de la temporada puede influir en su futuro. El City encara semanas decisivas en la Premier League y además tiene por delante una final de FA Cup ante el Chelsea, el sábado 15 de abril en Wembley.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Michael Regan - The FA/GettyImages

Por eso, aunque la postura oficial es de calma, en Inglaterra aseguran que la dirigencia ya trabaja con planes alternativos. Enzo Maresca, con pasado como asistente de Guardiola y fuerte vínculo con la institución, aparece entre los nombres que más suenan como eventual reemplazante.

Si bien hoy la realidad es que Guardiola no anunció su salida y sostiene que quiere seguir, en el Manchester City nadie se anima a darlo por garantizado. Después de diez años, múltiples títulos y varias reconstrucciones exitosas, el futuro del entrenador más influyente de la historia reciente del club sigue dependiendo de una sola decisión.