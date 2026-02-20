La convocatoria de Javier Aguirre para el partido amistoso entre México e Islandia

La selección mexicana de fútbol ya tiene lista su convocatoria para el partido amistoso ante el conjunto de Islandia, el cual se disputará en el estadio la Corregidora de Querétaro. El llamado deja un mensaje claro: confianza total en la Liga MX y una apuesta por consolidar una base joven, competitiva y con identidad.

El técnico Javier Aguirre optó por una lista integrada exclusivamente por futbolistas del campeonato local. En el arco aparecen Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo. En defensa, destaca una combinación interesante entre experiencia y proyección, con nombres como Israel Reyes, Víctor Guzmán y la incorporación que más comentarios ha generado: Jesús Garza, lateral de Tigres que vive un momento sólido y que buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en el radar nacional.

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Uno de los puntos más llamativos de la convocatoria es la fuerte presencia de jugadores de Club Deportivo Guadalajara. Chivas aporta una base importante con elementos en distintas líneas: Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo y Richard Ledezma en defensa; Brian Gutiérrez en el medio campo; además de Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González en la zona del ataque. Esta columna vertebral rojiblanca le da cohesión al grupo y podría traducirse en entendimiento inmediato dentro del campo.

En el mediocampo también figuran futbolistas como Erik Lira, Erick Sánchez y Marcel Ruiz, encargados de equilibrar recuperación y generación de juego. Al frente, Guillermo Martínez complementa una delantera que promete intensidad y movilidad.

Un llamado que se responde con el corazón 🙌.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. 🗒️



🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

Más allá de ser un amistoso, el duelo ante Islandia representa una prueba importante. No solo será una vitrina para quienes buscan afianzarse en la selección, también es una oportunidad para que Aguirre evalúe variantes y fortalezca una base local con miras a compromisos de mayor exigencia. En Querétaro, México no solo jugará un partido, pondrá a prueba el futuro inmediato de su proyecto.

