La convocatoria de la selección mexicana para el Mundial Sub-20 Chile 2025

La selección mexicana Sub-20 regresa a la Copa Mundial de la FIFA después de ausentarse en la edición de Argentina 2023, lo hará en Chile 2025 que se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

El representativo tricolor es dirigido por Eduardo Arce que tendrá a su disposición una de las mejores generaciones de la historia al contar con futbolistas con experiencia en Primera División y no solo eso, si no que jugadores titulares en la Liga MX, algunos en el extranjero y otros más a punto de dar el salto al fútbol europeo.

A continuación, te compartimos la lista de los 21 convocados por el cuerpo técnico que, además, contará con las bajas de Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, descartados por lesiones y/o decisiones técnicas.

Gilberto Mora es el líder del cuadro mexicano Sub-20 con apenas 16 años | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La lista de convocados al Mundial Sub-20

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emmanuel Ochoa (Cruz Azul), Juan Liceaga (Chivas).

Defensas: Diego Ochoa (Juárez), José Pachuca (Puebla), Everardo López (Toluca), César Bustos (Monterrey), Jaziel Mendoza (Cruz Azul).

Mediocampistas: Obed Vargas (Seattle Sounders), Yael Padilla (Chivas), Elías Montiel (Pachuca), Amaury Morales (Cruz Azul), César Garza (Dundee FC), Iker Fimbres (Monterrey), Diego Sánchez (Tigres).

Delanteros: Gilberto Mora (Xolos), Hugo Camberos (Chivas), Alexei Domínguez (Pachuca), Mateo Levy (Cruz Azul), Oswaldo Virgen (Toluca), Tahiel Jiménez (Santos).

Obed Vargas y Gilberto Mora destacan por su gran desempeño con Seattle Sounders y Club Tijuana, respectivamente, ambos siendo titulares y piezas claves.

El defensor mexicano recientemente se proclamó campeón de la Leagues Cup 2025 frente al Inter Miami de Lionel Messi y Mora con 16 años es un titular fijo del conjunto rojinegro, además, fue campeón siendo titular con la selección mexicana de la Copa Oro 2025.

La selección mexicana Sub-20 debutará en la Copa del Mundo de Chile el 28 de septiembre contra Brasil en el Estadio Nacional en Santiago, su segundo partido será el 1 de octubre ante España en el mismo estadio, y cerrará su participación en Fase de Grupos contra Marruecos el 4 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso.