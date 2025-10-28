La decepción de Jadon Sancho con el Aston Villa pone al Manchester United en un dilema

De acuerdo con reportes en medios de comunicación, el Manchester United sigue indeciso sobre el fichaje del extremo Jadon Sancho, cuya apuesta por revitalizar su carrera tras llegar cedido al Aston Villa aún no ha dado frutos.

Una cesión mixta con el Chelsea la temporada pasada obligó a los Blues a pagar una penalización para no comprometerse a fichar a Sancho de forma permanente. A pesar del deseo de vender al extremo el verano pasado, el United finalmente se vio obligado a aceptar una cesión directa del Villa, que no tiene la opción de hacer la transferencia permanente el próximo año.

La esperanza del United con este traspaso es que Sancho siga una trayectoria similar a la de Marcus Rashford, cuya cesión de seis meses en Villa Park durante la segunda mitad de la temporada 2024-25 contribuyó a aumentar su valor, pero esto aún no se ha materializado.

De hecho, Sancho solo ha disputado cinco partidos con el Aston Villa hasta la fecha y recientemente sufrió la humillación de ser sustituido tras haber entrado desde el banquillo en la victoria del domingo por 1-0 sobre el Manchester City.

El Manchester Evening News afirma que el United aún no ha llegado a un acuerdo sobre el próximo traspaso de Sancho. El contrato del jugador de 25 años de edad en Old Trafford solo dura hasta el próximo verano, pero los Diablos Rojos tienen la opción de extenderlo 12 meses más.

Dejar que el contrato de Sancho expire al final de la temporada significaría que el United aceptaría una pérdida total de los 73 millones de libras (97,4 millones de dólares) que pagó para ficharlo en 2021. Extender su contrato le daría al United la oportunidad de venderlo por una tarifa, pero correría el riesgo de cargar con su exorbitante salario durante otros 12 meses si no llega la oferta adecuada.

Está claro que Sancho no tiene futuro a largo plazo en el United y el club espera que una prometedora cesión en Villa Park mantenga algún tipo de valor y fomente una guerra de ofertas el próximo verano. La decisión sobre su extensión de contrato solo se tomará más adelante en la temporada, cuando Sancho haya tenido tiempo suficiente para mostrar su mejor nivel.

Emery: Sustitución “vergonzosa” no tiene relación con la forma de Sancho

El reencuentro de Sancho con el Manchester City no salió según lo previsto | Dan Mullan/GettyImages

Sancho ha tenido un comienzo lento en su cesión con el Villa. Jugó solamente ocho minutos en sus tres primeros partidos de la Premier League con el club antes de que una enfermedad lo obligara a volver a la banca.

Volvió para la derrota a mitad de semana ante el Go Ahead Eagles en la Europa League, siendo su segundo choque como titular con el club, pero este fin de semana acaparó titulares inesperados al ser sustituido intermitentemente en el mismo partido.

Una lesión temprana de Emiliano Buendía obligó a Sancho a entrar en el campo contra su antiguo equipo, el City, pero fue retirado a falta de 15 minutos para el final. Unai Emery admitió que reconocía la “vergüenza” de tal decisión, pero insistió en que se tomó pensando en la condición física de Sancho a largo plazo.

“Sí, claro que [Sancho] no está contento, pero ya lo hice antes con Morgan Rogers, con Emiliano Buendía, con Leon Bailey, y jugó 60 minutos el jueves”, explicó Emery. “Cuando [Buendía] se lesionó, mi plan era que, por si acaso [Sancho] iba a jugar 30 minutos, pero decidí jugar más y jugó 45 minutos”.

“Pero mi plan, cuando lo cambiaron por Emiliano Buendía, era que no jugara todos los minutos hasta el último momento. Y le dije que lo sentía, fue vergonzoso”.

“Antes de Morgan, Emiliano Buendía y Leon Bailey, sentían lo mismo cuando los sustituía, pero no era un castigo. Y ahora no lo es”, destacó.

“Jugó 45 minutos, estoy muy contento porque su impacto fue bueno, su electricidad, su habilidad, pero jugar más que ahora... no está listo, en forma, para jugar 90 minutos, 45 minutos no son lo suficientemente fáciles para él y estoy contento y, por supuesto, progresivamente está mejorando cada vez más”.