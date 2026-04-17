El pasado miércoles 15 de abril, en la cancha del Lumen Field Stadium, en Seattle, Washington, los Tigres de la UANL cayeron 3-1 ante el Seattle Sounders, en el duelo correspondiente a la vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Champions CUP. El marcador global acabó 3-3, pero los regiomontanos avanzaron a las semifinales, gracias a la regla del gol de visitante.

Ahora, los dirigidos por Guido Pizarro deberán concentrarse de lleno en el partido del próximo sábado, cuando visiten a los Hidrorayos del Necaxa en el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026. La 'U' de Nuevo León actualmente se encuentra en zona de clasificación, pero un empate o una derrota podría sacarlos de los ocho primeros lugares.

Desde el torneo de Clausura 2014, los Tigres UANL han clasificado de forma ininterrumpida a la fase final por el campeonato mexicano, ya sea mediante el extinto repechaje, el play-in o directamente a los cuartos de final. Ahora, no obstante, los universitarios corren peligro de no avanzar a la fiesta grande del fútbol mexicano, y esto, en gran medida, gracias a una decisión que tomaría Guido Pizarro para el partido contra el Necaxa.

La decisión de Guido Pizarro que pondría en peligro el pase de Tigres a la liguilla

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Haremos el análisis ahora pero seguramente nos toca descansar. Veníamos de jugar prácticamente todos el fin de semana contra Chivas, Seattle el fin de semana no jugó y aún así competimos muy bien Guido Pizarro

Las declaraciones rendidas por el 'Conde' de Lanús, luego del sufrido pase a semifinales por la CONCACAF Champions CUP ante el Seattle Sounders, dan a entender que Tigres jugará con varios suplentes el duelo del próximo sábado, ante el Necaxa.

Esto pondría en riesgo la participación de Tigres en la liguilla, ya que existen importantes diferencias de calidad entre los jugadores estelares y los relevos. Los aficionados entienden la medida, saben que un exceso de trabajo podría ocasiones graves lesiones, pero también les preocupa dejar ir puntos ahora, que ya no hay margen de error.

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