La decisión de Neymar: ¿Mundial 2026 o retiro?

La recuperación de Neymar Jr. tiene en vilo a un país entero, que quiere ver a su 10 jugar en plenitud su última Copa del Mundo. Para eso, el futbolista del Santos está haciendo un proceso de recuperación particular, enfocado 100% en poder estar a disposición de Carlo Ancelotti para viajar a Norteamérica a disputar el Mundial 2026.

Según informes, la única motivación que le queda a Neymar como futbolista profesional es ser campeón del mundo, por lo que el jugador surgido de la cantera del Peixe estaría evaluando retirarse de la actividad si no es convocado por el ex entrenador del Real Madrid para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en este verano.

Neymar no juega con la selección de Brasil desde el 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en un duelo de Eliminatorias frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-BRA | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

En diálogo con Veja Magazine, el histórico Romario se encargó de bancar al 10 de la Canarinha: "Su ausencia es mala. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más".

Por su parte, Carlo Ancelotti fue sincero sobre la convocatoria al próximo Mundial: "No está decidida (la lista). En la primera rueda de prensa, dije que Brasil tiene la suerte de tener muchos buenos jugadores. La lista no está cerrada, pero estamos cerca de la lista definitiva. Hay algunas posiciones que no están completamente definidas". Puntualmente sobre Neymar, fue contundente: "(Irá al Mundial) Si está al 100% físicamente, no al 80%".

Los próximos compromisos del Scratch serán en el parón internacional de marzo, enfrentándose a la subcampeona del mundo Francia y Croacia, su último verdugo en los cuartos de final de Qatar 2022, en dos amistosos imperdibles para todos los aficionados del fútbol a nivel mundial.