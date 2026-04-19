La demoledora estadística que ilusiona al Manchester City para enfrentar al Arsenal

El Manchester City recibirá este domingo al Arsenal en el marco del partido más importante de la Premier League, ya que a falta de un puñado de jornadas para el final de la temporada están segundo y primero respectivamente.

Los dirigidos por Pep Guardiola tienen 64 puntos y un partido menos, ya que deben el encuentro de la jornada 31 frente al Crystal Palace, que fue postergado por la participación del City en la final de la EFL Cup. Por su parte, los de Mikel Arteta están punteros con 70 unidades, y saben que si hoy ganan tienen una bocanada de aire fresco en el tramo final de la competencia.

A pesar de todo esto, hay una situación que inquieta a los Gunners e ilusiona a los Ciudadanos: en los últimos 20 partidos entre ambos por Premier League, el Manchester City ganó 17, empataron cinco y el Arsenal ganó solamente dos. Estos triunfos fueron por 1-0 en la octava jornada de la temporada 2023/24 y 5-1 en la fecha 24 de la 2024/25.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Visionhaus/GettyImages

Para colmo, se vieron las caras hace poco menos de un mes y el resultado no sorprendió teniendo en cuenta esta estadística: el Manchester City le ganó la final de la EFL Cup al Arsenal por 2-0 en Wembley con doblete de Nico O'Reilly y gritó campeón de la Copa de la Liga por novena vez en su historia.

Los Ciudadanos tienen 10 Premier League y buscarán su décimo primera en esta temporada, en lo que sería una remontada histórica, mientras que los Gunners fueron campeones de la liga inglesa en 13 oportunidades. A pesar de tener más títulos, la sequía de más de 20 años sin gloria en el certamen doméstico pesa sobre sus espaldas y en esta temporada están más cerca que nunca de cortar la mala racha, aunque el presente empieza a preocupar y los fanáticos temen quedarse con las manos vacías.