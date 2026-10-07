La emotiva carta de despedida de Lionel Messi tras su retirada de la selección argentina

El último tango de Lionel Messi con la albiceleste llegó este martes 6 de octubre en un partido amistoso ante la desconocida Benín.

Frente a más de 85 mil aficionados el rosarino cerró su ciclo con la selección argentina con una cómoda victoria en una noche que será inolvidable. El ocho veces ganador del Balón de Oro anotó su último gol y dio sus últimas dos asistencias en el triunfo 3-0.

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⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0



⏱️ Final del partido



🙌 No te vayas nunca. Gracias por tanto, Leo. pic.twitter.com/CIVe7choGQ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Argentina dominó en todo el partido, pero fue hasta la segunda parte que logró romper el cero en el marcador con el gol de vestidor de Nicolás Otamendi tras la asistencia de Messi desde el tiro de esquina.

Más adelante en el cotejo, la Albiceleste aprovechó la envión anímica para anotar el 2-0 minutos después con la segunda asistencia de Messi y el golazo de Nico Paz.

Para concluir la velada con un cobro de penalti del capitán al minuto 71 y celebrar por última vez con la casaca azul y blanca.

La carta de despedida de Leo tras su retiro de la selección

Después de 21 años de carrera y cinco campeonatos internacionales, el máximo goleador histórico de la selección argentina con 126 anotaciones en 208 partidos disputados colgó los botines de manera definitiva y dio el último adiós con una carta en su cuenta de Instagram.

El último gran capitán de la Albiceleste manifestó que vivió muchas alegrías, pero también tristezas representando a su país, no obstante, afirmó que está "tomando la decisión correcta".

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", fue como comenzó su mensaje.

También agradeció a su familia, compañeros, amigos y, a todos los que lo acompañaron en su travesía, además, destacó el valor de Diego Armando Maradona. Y no olvidó mencionar a los clubes en los que jugó, así como a Dios.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos Lionel Messi.

Por último, agradeció y afirmó que extrará a todos.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", sentenció.