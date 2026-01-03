La estadística que ilusiona al Arsenal con el título de la Premier League tras vencer al Bournemouth

El Arsenal tuvo un inicio de año inmejorable. El equipo dirigido por Mikel Arteta se impuso al Bournemouth este sábado 3 de enero en el Vitality Stadium por marcador de 2-3 y se mantuvo como líder de la Premier League tras 20 jornadas disputadas.

Los Gunners suman 48 puntos, producto de 15 victorias, tres empates y apenas dos derrotas, y actualmente mantienen una ventaja de seis unidades sobre el Aston Villa, segundo en la clasificación.

Kicking off the year with a victory 👊 pic.twitter.com/UrWEbULbyb — Arsenal (@Arsenal) January 3, 2026

El equipo de Mikel Arteta atraviesa un gran momento y, tras la victoria frente al Bournemouth, una estadística del futbol inglés parece acercar al Arsenal al título de la Premier League.

De acuerdo con datos de Opta, el Arsenal es el decimosexto equipo en la historia de la Premier League en ganar 15 o más de sus primeros 20 partidos en una temporada, y solamente cuatro equipos anteriores no lograron conquistar el título en esa campaña: el propio Arsenal en la temporada 2022-23, el Liverpool y el Tottenham en 2018-19, y el Manchester United en 2003-04.

16 - Arsenal are the 16th Premier League team to win 15 or more of their first 20 games in a season, with only four previous sides failing to win the league in that campaign (Arsenal in 2022-23, Liverpool and Spurs in 2018-19 and Manchester United in 2003-04). Gunning. pic.twitter.com/Fp0MRlZ6c6 — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2026

Como lo indica la estadística, los Gunners deberán enfrentarse a sus propios fantasmas para poder conquistar el título de la Premier League, un campeonato que no ganan desde la temporada 2003-2004.

Aunque la ventaja de seis puntos sobre el segundo lugar es importante, el equipo de Mikel Arteta deberá saber administrarla, especialmente si se toma en cuenta que aún restan 18 partidos de liga y que en ese camino pueden aparecer bajones de rendimiento, lesiones u otras situaciones imprevistas.

Bournemouth v Arsenal - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El Arsenal volverá a la actividad el próximo jueves 8 de enero, cuando reciba al Liverpool en el Emirates Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 21 de la Premier League.

Aunque los Reds han tenido una temporada irregular, su rendimiento ha ido en alza en las últimas semanas, por lo que representarán una prueba exigente y un parámetro clave para medir el momento de los Gunners.