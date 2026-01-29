La estrella olvidada del Manchester United que está en conversaciones con un candidato a la UEFA Champions League

André Onana podría dejar definitivamente el Manchester United para fichar por el Inter cuando llegue el verano, tras las supuestas conversaciones entre sus representantes y el gigante de la Serie A.

Según el Daily Mail, miembros de su entorno han viajado a Milán para negociar varios posibles acuerdos, siendo el Inter uno de ellos. Es posible que el United lo venda de nuevo a los Nerazzurri para sustituir a Yann Sommer, de 37 años y sin contrato este próximo verano.



Onana no ha jugado con los Diablos Rojos desde la humillante derrota en la Carabao Cup a manos del Grimsby Town en agosto. Para entonces, ya había perdido la titularidad en la Premier League ante el Altay Bayındır, mientras que una cesión al Trabzonspor turco llegó poco después de que el prometedor portero belga Senne Lammens llegara a Old Trafford en el último día del verano.

Grimsby Town v Manchester United - Carabao Cup Second Round | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Tal como están las cosas, parece improbable que Onana vuelva a atajar en el Manchester United: Incluso si el Inter no resulta ser su destino, la noticia de que se están negociando múltiples "posibles acuerdos" debería darle al internacional camerunés suficientes opciones para que no vuelva a Manchester después del verano. Regresar no sería necesariamente malo —el portero estaba considerado entre los mejores del mundo hace menos de tres años—, pero parece claro que el club ha dado marcha atrás.





Se invirtieron alrededor de 25,2 millones de dólares para fichar a Lammens del Royal Antwerp. Eso es solo una fracción de los 65 millones de dólares comprometidos para comprar a Onana del Inter en el verano de 2023, cuando su llegada pretendía revolucionar el juego del United bajo la dirección del entonces entrenador Erik ten Hag, pero sigue siendo una cantidad considerable para un portero.



El belga, que se perfila para emular a Thibaut Courtois, tiene solo 23 años y, por lo tanto, es muy joven para alguien en el puesto. Lammens ha proporcionado un par de manos estables, aunque poco espectaculares, después de un par de años erráticos y se está ganando su estatus establecido de número 1.

Onana tuvo sus mejores momentos como portero titular del Manchester United, realizando a menudo paradas increíbles. Pero, por cada parada de élite —incluyendo tres premios a la Atajada del Mes de la Premier League—, hubo errores mediáticos que han quedado grabados en la memoria. En su paso por Old Trafford, atajó en 102 oportunidades, encajando 150 goles y con tan solo 24 vallas invictas. Además, levantó un trofeo.

Manchester United v Burnley - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Italia sería un buen destino para Onana. Su única temporada con el Inter culminó con la final de la Champions League y le valió el puesto 23 en el Balón de Oro de 2023.



Informes recientes de que Mike Maignan ha renovado su contrato con el AC Milan descartan esa opción, hasta ahora posible, pero el Nápoles ha tenido problemas de lesiones con Alex Meret esta temporada y la Juventus podría creer que puede mejorar la ficha de Michele Di Gregorio. Mile Svilar, de la Roma, se ha relacionado con el Chelsea y el Tottenham Hotspur, lo que crearía un hueco que cubrir.

Las opciones menos viables en Europa son el Barcelona, ​​donde Onana jugó cinco años desde los 14 años, y el Paris Saint-Germain. La Premier League es más atractiva financieramente, siendo el Aston Villa y el Newcastle United quizás los clubes más grandes con más probabilidades de buscar un nuevo portero.



Arabia Saudita siempre podría ser una opción, aunque los cuatro equipos líderes —Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr y Al Ahli— ya cuentan con porteros titulares consolidados. La Major League Soccer podría no ser lo suficientemente atractiva en este momento.

