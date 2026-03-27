La FIFA aprueba nuevas reglas de cara al Mundial 2026

El Mundial 2026 está por llegar y traerá novedades independientemente de selecciones debutantes y una cantidad ampliada de participantes.

Estas están vinculadas al reglamento, y es que la IFAB propuso varias medidas para evitar la pérdida de tiempo en los partidos. Así como en Qatar 2022 se vieron tiempos adicionados de una cantidad inusual de minutos, en Estados Unidos, México y Canadá veremos nuevas normas.

Cuando se realice un cambio, el futbolista que salga tiene 10 segundos para abandonar el campo. En caso de que esto no se cumpla, el sustituto deberá esperar un minuto para ingresar al verde césped.

Szymon Marciniak, el árbitro de la última final del mundo | Visionhaus/GettyImages

Además, los saques laterales tendrán un tiempo máximo de cinco segundos para su realización. En caso contrario, la posesión de la reposición de banda será para el equipo rival. Otra norma pasa por las revisiones médicas: los jugadores que reciben atención deben abandonar el terreno de juego durante un minuto antes de reincorporarse al encuentro.



El VAR también tendrá más apariciones: ahora puede revisar las segundas tarjetas amarillas y las decisiones sobre saques de esquina si existe un error claro y manifiesto.

La IFAB acostumbra a analizar el reglamento constantemente, y los Mundiales suelen ser la competencia donde lanzan las nuevas reglas del fútbol. En 2018 debutó el VAR como tal, mientras que en 2022 el sistema semiautomático fue un dolor de cabeza para más de uno. En esta oportunidad, las nuevas normas están directamente apuntadas a aumentar la cantidad de tiempo neto de juego, algo que también sucedió en Qatar con los polémicos tiempos adicionados.

FIFA World Cup Trophy Tour - Monterrey | Azael Rodriguez - FIFA/GettyImages

El Mundial arrancará el 11 de junio próximo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y tendrá su gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se consagrará a la próxima mejor selección del mundo tras lo que fue el éxito argentino en Qatar.

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