La filosa declaración de Mbappé contra Arbeloa tras su suplencia ante el Real Oviedo

El Real Madrid se impuso este jueves al Real Oviedo por 2 a 0, en un partido correspondiente a la 36ta jornada de LaLiga. A esta altura, ya nada queda por jugarse para los de Arbeloa ya que el Barcelona se quedó con el título la fecha pasada y el segundo lugar no está en discusión para los merengues.

Los goles madridistas fueron convertidos por Gonzalo y Bellingham. Sin embargo, la atención volvió a estar nuevamente fuera del terreno. Kylian Mbappé volvió a la convocatoria pero, por decisión del entrenador, no estuvo entre los once que comenzaron el encuentro.

Una vez finalizado, el francés realizó declaraciones que sorprendieron a más de uno: "Estaba listo para empezar, pero Arbeloa me dijo que ahora soy el cuarto delantero”. Y agregó: “Está bien, tenemos que aceptar las decisiones del entrenador. Trabajaré aún más duro".

🔥 Mbappé carga contra Arbeloa: “Estaba para ser titular contra el Oviedo, pero el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero del Real Madrid” pic.twitter.com/KyCCiaMLG5 — MARCA (@marca) May 14, 2026

Otras declaraciones de Mbappé tras el encuentro ante el Oviedo:

Momento personal: "Fue una pena para mí no jugar el Clásico. Así es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente. Es una manera para ellos y no me lo tomo a personal. He tenido momentos en mi carrera donde me han pitado. Es parte del negocio y de la vida. A veces no están felices, pero siempre están aquí".

Su viaje a Italia: "Cuando no estuve en Madrid tenía la autorización del club. No fui el único, pero hay que aceptarlo e ir adelante. Puedo cambiar esta situación fácil"