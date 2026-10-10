La FMF nombra a Enrique Nieto Junco como vicepresidente de Selecciones Nacionales de México
Tras una fecha FIFA complicada, en la selección mexicana de fútbol empató dos de sus cuatro compromisos y perdió los otros dos, cosechando cero victorias en el debut de Rafael Márquez como director técnico de la escuadra tricolor, y en pleno regreso a las actividades de la Liga MX, la FMF ha emitido un importante comunicado.
A través de sus redes sociales, el máximo organismo del fútbol mexicano ha nombrado a Enrique Nieto Junco nuevo vicepresidente de selecciones nacionales de México. Esto es lo que dice la publicación:
FMF DESIGNA A ENRIQUE NIETO JUNCO COMO VICEPRESIDENTE DE SELECCIONES NACIONALES DE MÉXICO
Ciudad de México, 9 de Octubre de 2026.- El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, nombró hoy a Enrique Nieto Junco como Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México, con el objetivo de fortalecer el trabajo de las Selecciones Nacionales, homologando los servicios, procesos y programas de apoyo en todas sus categorías, incluyendo el Programa 365. Para ello, se impulsará una toma de decisiones basada en datos y análisis multidisciplinario, una coordinación permanente con los clubes y un acompañamiento continuo a jugadores y jugadoras, generando las mejores condiciones para maximizar su disponibilidad y rendimiento deportivo.
En la nueva Vicepresidencia tendrá a su cargo la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias, así como será el responsable de la unidad de negocio de Selecciones Nacionales.
Nieto Junco, continuará con su cargo como Secretario General Adjunto de la Federación FMF, a fin de atender las relaciones con Concacaf y FIFA, dará continuidad al desarrollo de las relaciones institucionales de la FMF en materia de Selecciones Nacionales con FIFA, Concacaf, Soccer United Marketing (SUM), otras confederaciones y federaciones.
El directivo cuenta con 15 años de trayectoria en la FMF. Se incorporó en 2011 como ejecutivo de Operación Comercial y posteriormente fue gerente de esa área. Más adelante, ocupó las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estrategicas y Asuntos Internacionales.
Nieto Junco reportará directamente al Comisionado Mikel Arriola y al Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.