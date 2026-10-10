La FMF nombra a Enrique Nieto Junco como vicepresidente de Selecciones Nacionales de México

Tras una fecha FIFA complicada, en la selección mexicana de fútbol empató dos de sus cuatro compromisos y perdió los otros dos, cosechando cero victorias en el debut de Rafael Márquez como director técnico de la escuadra tricolor, y en pleno regreso a las actividades de la Liga MX, la FMF ha emitido un importante comunicado.

Training Session Of The Mexican National Football Team In Mexico City | NurPhoto/GettyImages

A través de sus redes sociales, el máximo organismo del fútbol mexicano ha nombrado a Enrique Nieto Junco nuevo vicepresidente de selecciones nacionales de México. Esto es lo que dice la publicación:

FMF DESIGNA A ENRIQUE NIETO JUNCO COMO VICEPRESIDENTE DE SELECCIONES NACIONALES DE MÉXICO

Ciudad de México, 9 de Octubre de 2026.- El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, nombró hoy a Enrique Nieto Junco como Vicepresidente de Selecciones Nacionales de México, con el objetivo de fortalecer el trabajo de las Selecciones Nacionales, homologando los servicios, procesos y programas de apoyo en todas sus categorías, incluyendo el Programa 365. Para ello, se impulsará una toma de decisiones basada en datos y análisis multidisciplinario, una coordinación permanente con los clubes y un acompañamiento continuo a jugadores y jugadoras, generando las mejores condiciones para maximizar su disponibilidad y rendimiento deportivo.

En la nueva Vicepresidencia tendrá a su cargo la gestión deportiva, administrativa, de operaciones y competencias, así como será el responsable de la unidad de negocio de Selecciones Nacionales.

Nieto Junco, continuará con su cargo como Secretario General Adjunto de la Federación FMF, a fin de atender las relaciones con Concacaf y FIFA, dará continuidad al desarrollo de las relaciones institucionales de la FMF en materia de Selecciones Nacionales con FIFA, Concacaf, Soccer United Marketing (SUM), otras confederaciones y federaciones.

El directivo cuenta con 15 años de trayectoria en la FMF. Se incorporó en 2011 como ejecutivo de Operación Comercial y posteriormente fue gerente de esa área. Más adelante, ocupó las direcciones de Operaciones Internacionales, Alianzas Estrategicas y Asuntos Internacionales.

Nieto Junco reportará directamente al Comisionado Mikel Arriola y al Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega.

La FMF informa. 🗒️ pic.twitter.com/IOUxEn6pOw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 9, 2026

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