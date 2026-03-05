La foto de Lionel Messi con Donald Trump en la visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi, visitó la Casa Blanca en Washington como parte de una tradición del deporte estadounidense: la recepción que el presidente ofrece a los equipos campeones de las principales ligas del país. En este caso, el club de Florida fue invitado tras conquistar la MLS Cup 2025, el título más importante de la Major League Soccer.

La ceremonia se celebró este 5 de marzo, cuando el plantel aprovechó su viaje a la capital estadounidense —donde enfrentará al DC United por la MLS— para acudir a la sede presidencial y participar en el acto institucional encabezado por el presidente Donald Trump

Este tipo de visitas forman parte de una larga tradición en Estados Unidos. Desde hace décadas, los campeones de ligas como la NBA, la NFL, la MLB o la NHL suelen ser invitados a la Casa Blanca para ser reconocidos oficialmente por el presidente de turno.



En el caso del fútbol, el Inter Miami fue recibido precisamente por su reciente campeonato en la MLS, que lo consolidó como uno de los equipos más destacados del país

La presencia de Lionel Messi, capitán y principal figura del equipo, generó una enorme atención mediática, ya que el encuentro con Trump reunía a dos de las figuras más reconocidas a nivel mundial, cada uno en su ámbito.



Para el astro argentino, además, significó una ocasión especial: sería su primera visita formal a la Casa Blanca, después de que en 2025 no pudiera asistir a la ceremonia en la que se le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por cuestiones de agenda

Más allá del carácter protocolario del acto, la visita también reflejó la creciente influencia del fútbol en Estados Unidos y la relevancia que ha adquirido el Inter Miami desde la llegada de Messi. La presencia del campeón de la MLS en la sede del gobierno estadounidense no solo celebró un título deportivo, sino que también simbolizó el impacto global que el club y su estrella argentina han logrado en el fútbol norteamericano