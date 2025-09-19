LA Galaxy vs Cincinnati: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

Los Angeles Galaxy recibirán a FC Cincinnati la Jornada 34 de la Major League Soccer en la Temporada 2025 esta semana después de dos empates consecutivos en donde quedaron eliminados desde hace rato debido a su pésimo arranque de año en la Conferencia Oeste, por lo que no podrán defender su título.

Por su parte, el Cinci lo está haciendo de maravilla y son sublíderes de la Conferencia Este con 55 puntos después de 30 fechas disputadas y siguen luchando por el trofeo de Supporters' Shield 2025.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante entre dos equipos de conferencias diferentes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LA Galaxy vs Cincinnati?

Ciudad: Carson, California

Estadio: Dignity Health Sports Park

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 05:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el LA Galaxy vs Cincinnati en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)

Últimos 5 partidos de LA Galaxy

Rival Resultado Competición Seattle 2-2 E MLS Houston 1-1 E MLS Orlando 2-1 V Leagues Cup Seattle 0-2 D Leagues Cup Colorado 3-0 V MLS

Últimos 5 partidos de Cincinnati

Rival Resultado Competición Nashville 2-1 V MLS Philadelphia 0-1 D MLS NYC FC 0-1 D MLS Portland 2-3 V MLS Charlotte 0-1 D MLS

Últimas noticias de LA Galaxy

El conjunto angelino rescató el empate frente al Seattle Sounders, sin embargo, siguen siendo los sotaneros de la Conferencia Oeste, por su catastrófico inicio de temporada.

Últimas noticias de Cincinnati

El Cincy viene de sellar su pase a los playoffs de la Temporada 2025 siendo sublíderes de la Conferencia Este y siguen compitiendo por el Supporters' Sheidl 2025.

Posibles alineaciones de LA Galaxy vs Cincinnati

LA Galaxy: Novak Mićović: Mauricio Cuevas, Carlos Garcés, Maya Yoshida, Julián Aude; Edwin Cerrillo, Diego Fagúndez; Gabriel Pec, Marco Reus, Joseph Paintsil y Mateus Nascimento.

Cincinnati: Roman Celentano; Miles Robinson, Matt Miazga, Lukas Engel; DeAndre Yedlin, Brian Anunga, Evander, Pavel Bucha, Luca Orellano; Kei Kamara y Ahoueke Steeve Kévin Denkey.

Pronóstico SI

LA Galaxy 1-2 Cincinnati.