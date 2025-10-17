LA Galaxy vs Minnesota: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Llegó la hora de disputar el Decision Day de la Major League Soccer y es así que el LA Galaxy, quien ya está fuera de los playoffs, recibirá al Minnessota United, quienes tienen la aspiración de escalar aún más posiciones en la clasificación general de la Conferencia Oeste. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park este sábado 18 de octubre.

La primera ocasión en la que se vieron las caras esta campaña fue el 22 de marzo, ahí el marcador terminó empatado a dos goles en el Allianza Field de Minnesota. El partido tuvo un final cardiaco ya que cuando se encontraban empatados a un tanto, apareció Yeboah desde los once pasos al minuto 87 para adelantar a los Loons, sin embargo, la fiesta no terminó ahí, ya que Garcés marcó al 90' el empate definitivo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LA Galaxy vs Minnesota?

Ciudad: Carson, California

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)

Estadio: Dignity Health Sports Park

¿Cómo se podrá ver el LA Galaxy vs Minnesota en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión por TV MLS Season Pass España Sin transmisión por TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos del LA Galaxy

Rival Resultado Competición Dallas 2-1 V MLS Dallas 2-1 D MLS Toluca 2-3 D Campeones Cup Sporting KC 4-1 V MLS Cincinnati 2-3 MLS

Últimos cinco partidos de Minnesota

Rival Resultado Competición Sporting KC 3-0 V MLS Colorado 1-1 E MLS Chicago 0-3 D MLS Austin FC 1-2 D MLS San Diego FC 1-3 V MLS

Últimas noticias de La Galaxy

Teniendo nulas aspiraciones de conseguir un pase a los Playoffs de la Major League Soccer, el conjunto angelino acaba de anunciar un partido amistoso frente al Club América el próximo sábado 15 de noviembre en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, todo esto a disputarse con motivo de la próxima Fecha FIFA en la que el conjunto azulcrema busca no perder ritmo en la temporada de la Liga MX.

Los Angeles 🆚 Las Águilas



We will face @ClubAmerica in a friendly on November 15 at Dignity Health Sports Park



ℹ️: https://t.co/aVMSqlZMIP pic.twitter.com/XcZ1Nddtzd — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 14, 2025

Últimas noticias de Minnesota

Los Loons ya tienen asegurado su boleto a la postemporada de la Major League Soccer, pero en caso de ganar y de tener una combinación favorable en los partidos del LAFC y el San Diego FC, podrían escalar hasta la segunda posición de la Conferencia Oeste.

Posibles alineaciones

LA Galaxy

Portero: Novak Micovic

Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Carlos Garcés, John Nelson

Centrocampistas: Elijah, Wynder, Edwin Cerrillo, Diego Fagunez

Delanteros: Gabriel Pec, Mauricio Cuevas, Matheus Nascimento

Minnesota

Portero: Dayne St. Clair

Defensas: Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Anthony Markanich

Centrocampistas: Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Wil Trapp, Joseph Rosales

Delanteros: Robin Lod, Joaquín Pereyra

Pronóstico SI

Debido al bajo nivel del Galaxy esta campaña y tomando de referencia que de ganar los Loons podrían irse aún más arriba en la clasificación de su conferencia, podríamos estar ante un triunfo visitante en este encuentro.

LA Galaxy 0-2 Minnesota