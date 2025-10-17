LA Galaxy vs Minnesota: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Llegó la hora de disputar el Decision Day de la Major League Soccer y es así que el LA Galaxy, quien ya está fuera de los playoffs, recibirá al Minnessota United, quienes tienen la aspiración de escalar aún más posiciones en la clasificación general de la Conferencia Oeste. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park este sábado 18 de octubre.
La primera ocasión en la que se vieron las caras esta campaña fue el 22 de marzo, ahí el marcador terminó empatado a dos goles en el Allianza Field de Minnesota. El partido tuvo un final cardiaco ya que cuando se encontraban empatados a un tanto, apareció Yeboah desde los once pasos al minuto 87 para adelantar a los Loons, sin embargo, la fiesta no terminó ahí, ya que Garcés marcó al 90' el empate definitivo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LA Galaxy vs Minnesota?
Ciudad: Carson, California
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)
Estadio: Dignity Health Sports Park
¿Cómo se podrá ver el LA Galaxy vs Minnesota en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Apple TV
MLS Season Pass
México
Sin transmisión por TV
MLS Season Pass
España
Sin transmisión por TV
MLS Season Pass
Últimos cinco partidos del LA Galaxy
Rival
Resultado
Competición
Dallas
2-1 V
MLS
Dallas
2-1 D
MLS
Toluca
2-3 D
Campeones Cup
Sporting KC
4-1 V
MLS
Cincinnati
2-3
MLS
Últimos cinco partidos de Minnesota
Rival
Resultado
Competición
Sporting KC
3-0 V
MLS
Colorado
1-1 E
MLS
Chicago
0-3 D
MLS
Austin FC
1-2 D
MLS
San Diego FC
1-3 V
MLS
Últimas noticias de La Galaxy
Teniendo nulas aspiraciones de conseguir un pase a los Playoffs de la Major League Soccer, el conjunto angelino acaba de anunciar un partido amistoso frente al Club América el próximo sábado 15 de noviembre en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, todo esto a disputarse con motivo de la próxima Fecha FIFA en la que el conjunto azulcrema busca no perder ritmo en la temporada de la Liga MX.
Últimas noticias de Minnesota
Los Loons ya tienen asegurado su boleto a la postemporada de la Major League Soccer, pero en caso de ganar y de tener una combinación favorable en los partidos del LAFC y el San Diego FC, podrían escalar hasta la segunda posición de la Conferencia Oeste.
Posibles alineaciones
LA Galaxy
Portero: Novak Micovic
Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Carlos Garcés, John Nelson
Centrocampistas: Elijah, Wynder, Edwin Cerrillo, Diego Fagunez
Delanteros: Gabriel Pec, Mauricio Cuevas, Matheus Nascimento
Minnesota
Portero: Dayne St. Clair
Defensas: Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Anthony Markanich
Centrocampistas: Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Wil Trapp, Joseph Rosales
Delanteros: Robin Lod, Joaquín Pereyra
Pronóstico SI
Debido al bajo nivel del Galaxy esta campaña y tomando de referencia que de ganar los Loons podrían irse aún más arriba en la clasificación de su conferencia, podríamos estar ante un triunfo visitante en este encuentro.
LA Galaxy 0-2 Minnesota
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.