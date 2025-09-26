LA Galaxy vs Sporting KC: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
Los Angeles Galaxy recibirán al Sporting Kansas City la Jornada 37 de la Major League Soccer en la Temporada 2025 esta semana después de haber sufrido una derrota 2-3 frente al FC Cincinnati.
Este duelo será de mero trámite pues ambos clubes ya no se juegan nada, más que el orgullo de la victoria debido a que se encuentran eliminados de los playoffs siendo el último y penúltimo lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste con 21 y 27 puntos, respectivamente.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este compromiso que seguramente dejará varias emociones más allá de la relevancia del resultado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LA Galaxy vs Sporting KC?
- Ciudad: Carson, California
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 05:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el LA Galaxy vs Sporting KC en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).
Últimos 5 partidos de LA Galaxy
Rivas
Resultado
Competición
Cincinnati
2-3 D
MLS
Seattle
2-2 E
MLS
Houston
1-1 E
MLS
Orlando
2-1 V
Leagues Cup
Seattle
0-2 D
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de Sporting KC
Rivas
Resultado
Competición
Vancouver
0-2 D
MLS
RSL
2-1 D
MLS
Austin
1-2 D
MLS
Colorado
4-2 V
MLS
Seattle
5-2 D
MLS
Últimas noticias de LA Galaxy
En su partido más reciente cayeron ante el Cinci 2-3 en casa y juegan sus últimos partidos por mero trámite toda vez que han sido eliminados tras un pésimo arranque de temporada, por lo que no podrán defender su título.
Últimas noticias de Sporting KC
Otro equipo que tuvo una temporada para el olvido fue el Sporting KC que viene de caer en casa 0-2 frente a Vancouver y también ha quedado fuera de los playoffs y ya planean su próxima campaña.
Posibles alineaciones de LA Galaxy vs Sporting KC
LA Galaxy: Novak Mićović: Mauricio Cuevas, Carlos Garcés, Maya Yoshida, Julián Aude; Edwin Cerrillo, Diego Fagúndez; Gabriel Pec, Marco Reus, Joseph Paintsil y Mateus Nascimento.
Sporting KC: John Pulskamp; Khiry Shelton, Ian James, Alán Montes, Logan Ndenbe; Jake Davis, Zorhan Bassong; Magomed-Shapi Suleymanov, Santiago Muñoz, Erik Thommy y Dejan Joveljic.
Pronóstico SI
LA Galaxy 1-1 Sporting KC.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.