Brasil se prepara para llegar de la mejor manera posible al Mundial 2026, y todos los focos están puestos en Neymar: el astro brasileño está trabajando a contrarreloj para llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo tras su lesión de rodilla y posteriores complicaciones.

La situación es clara, con un ex PSG y FC Barcelona trabajando duro para estar, con hasta amagues de dejar la actividad profesional si no logra ser convocado al Mundial, y con un Ancelotti ilusionado con contar con él, aunque poniéndole presión pública de que no será convocado si no está al 100% de su capacidad.

Según informó O Globo, el ex entrenador del Real Madrid y actual seleccionador de la Canarinha tiene en su pre-lista a Neymar para los duelos contra Francia y Croacia del parón de selecciones de fin de este mes, por lo que el astro tendrá la posibilidad de mostrarle en el día a día su condición al míster, además de deleitar dentro del campo con su calidad contra dos selecciones de fuste.

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

"No está decidida (la lista). En la primera rueda de prensa, dije que Brasil tiene la suerte de tener muchos buenos jugadores. La lista no está cerrada, pero estamos cerca de la lista definitiva. Hay algunas posiciones que no están completamente definidas. Si está al 100% físicamente, no al 80%", había dicho el italiano semanas atrás.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a pasar el año que viene, puede ser que llegue diciembre y me quiera retirar. Va a salir de mi corazón. Vamos un día a la vez", dijo el atacante en una entrevista con Cazé TV.

Brasil integrará el grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, debutando el 13 de junio frente a los africanos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.