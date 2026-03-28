La histórica sanción que podría recibir el Manchester City

El fútbol inglés se sacudió con una noticia que dio a conocer The Mirror: el Manchester City podría recibir una quita de 60 puntos por incumplir el fair play financiero, lo que representaría que descienda a segunda división.

La investigación por estas supuestas infracciones incluye hechos ocurridos entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Según los reportes, la directiva del club Ciudadano no habría entregado la información de manera precisa sobre los contratos de entrenadores y futbolistas, donde han contratado un sinfín de figuras en ese rango de tiempo.

No habrían respetado el fair play financiero ni de la UEFA ni de la Premier League, además de no haber colaborado con los investigadores desde el inicio de la causa penal.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

“Los números involucrados no estamos seguros, pero es probable que sean bastante significativos. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en términos del Nottingham Forest y Everton, por lo que en algún lugar entre una deducción de 40 y 60 puntos sería lo más lógico”, le dijo Kieran Maguire, especialista en finanzas aplicadas al fútbol, a London Football.

Aún así, le bajó la espuma a las versiones que hablan de un descenso automático: “La Premier League no puede relegar al Manchester City a la Liga Uno o la Liga Dos porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha tenido ningún cargo probado en su contra por la EFL”. Igualmente, si le quitan los famosos 60 puntos, el equipo de Guardiola quedaría con una sola unidad en su cuenta, por debajo de Wolves en el puesto 20° de la Premier.

“Hay un problema de honestidad aquí que significaría que si el Manchester City es declarado culpable tiene una confianza masiva, al igual que la Premier League, entonces la junta tiene que irse y eso podría ser una reestructuración completa del club”, advirtió.