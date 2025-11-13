La impactante estadística del Manchester United que revela la transformación de Ruben Amorim

El Manchester United ya ha pasado más tiempo en posición de ganar en los 11 partidos de la Premier League de esta temporada que en los 27 encuentros de máxima categoría que dirigió Ruben Amorim en la temporada 2024-25.

Puede que el técnico portugués se esfuerce por señalar las numerosas deficiencias que aún presenta su equipo, que llega al parón internacional de noviembre en séptima posición, pero sin duda hay algunos indicios de mejoría entre tanto pesimismo.

Según Opta, los Red Devils han dominado el marcador durante más de 496 minutos esta temporada, lo que representa el 45% del tiempo total que han jugado en la temporada 2025-26.

En comparación, el Manchester City es el único equipo que ha dominado el partido durante más tiempo esta temporada. Incluso el Arsenal, líder de la liga, no ha estado tanto tiempo en ventaja, aunque ha logrado terminar ocho partidos por delante, mientras que el United solo cuenta con cinco victorias.

Ruben Amorim parece estar a punto de recibir más inversión en el equipo | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Estadísticas con Amorim 2024-25 2025-26 Juegos 27 11 Tiempo en posiciones ganadoras 355 minutos 40 segundos 496 minutos, 5 segundoss Victorias reales 7 5

Estadísticas de Opta. Datos actualizados a fecha de 12 de noviembre de 2025.

El United ha perdido seis puntos tras ir ganando esta temporada, dejando escapar una ventaja contra el Fulham en la segunda jornada y repitiendo una extraña racha en partidos durante las dos primeras semanas de noviembre. Tanto contra el Nottingham Forest como contra el Tottenham Hotspur, el United marcó el primer gol y luego se vio por detrás en el marcador, para finalmente rescatar un empate a 2-2.

Amorim restó importancia al error contra el Forest, calificándolo de cinco minutos de locura, pero ofreció una explicación más preocupante para el tropiezo en el norte de Londres. En sus entrevistas con diversos medios de comunicación y en la posterior rueda de prensa, el técnico portugués citó repetidamente las sustituciones obligadas de Casemiro y Harry Maguire como el punto de inflexión para el United.

Ambos experimentados jugadores tuvieron que retirarse lesionados en el minuto 72, momento en el que el United ganaba 1-0 y dominaba el partido, mientras que el Tottenham no lograba superar su defensa cerrada. Con Matthijs de Ligt sin poder ofrecer la seguridad de Maguire en el centro del campo y Manuel Ugarte desorientado ante la ausencia de Casemiro, los visitantes encajaron dos goles rápidamente.

Como Amorim quiso destacar, el United remontó en ambos partidos, una muestra de su mayor efectividad ofensiva esta temporada.

La mejora del ataque del Manchester United con Amorim

El Manchester United lleva cinco partidos consecutivos invicto | Alex Pantling/GettyImages

Estadística (Sin penales) 2024–25 (por 90 minutos) 2025–26 (por 90 minutos) Juegos 27 11 Goles 1.04 1.45 xG 1.21 1.44 Disparos 13.7 14.1 xG por Disparo 0.088 0.102

Estadísticas de FBref. Actualizadas al 12 de noviembre de 2025.

Resulta que invertir 200 millones de libras (262,5 millones de dólares) en una nueva delantera puede marcar la diferencia. Bryan Mbeumo ha sido el fichaje estrella del verano, anotando ya más goles (cinco) que los que Rasmus Højlund (cuatro) o Joshua Zirkzee (tres) consiguieron la temporada pasada.

La aportación de Matheus Cunha ha sido menos evidente —no marcó su primer gol con el club hasta finales de octubre—, pero la energía de este delantero, tanto con balón como sin él, ha sido fundamental para impulsar una mejora general del equipo en ataque.

El United está marcando más goles y creando más ocasiones con dos de los jugadores más destacados de la temporada pasada en la Premier League ahora integrados en su delantera. En lugar de disparar mucho más, la calidad de las oportunidades generadas por el nuevo ataque ha mejorado notablemente.

Esto es sin duda consecuencia de la mejora en la calidad individual, pero la capacidad del United para crear situaciones prometedoras para Cunha y, sobre todo, para Mbeumo es clave: el equipo de Amorim utiliza cambios de juego largos con más frecuencia que cualquier otro equipo de la Premier League, moviendo el balón de un lado a otro del campo para que sus delanteros tengan la posesión mientras el rival aún se reorganiza.

Hay trabajo por hacer en defensa —la mejoría del United en ataque ha coincidido con un mayor número de ocasiones para sus rivales— y la dependencia de Casemiro y Maguire, dos jugadores veteranos cuyos contratos finalizan este verano, es motivo de preocupación. Sin embargo, tras un año de la polémica etapa de Amorim, por fin se vislumbran algunos aspectos positivos.

