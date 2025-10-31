La importante pieza que recupera Monterrey para el Clásico Regio vs Tigres UANL

Hay buenas noticias para el Club de Fútbol Monterrey y es que han podido recuperar un elemento en la semana previa al Clásico Regio con el regreso del polivalente lateral derecho Erick Aguirre, por lo que el entrenador Domènec Torrent podría disponer de él este fin de semana en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El mediocampista mexicano se reincorporó a los trabajos con el grupo después de perderse los últimos tres encuentros por lesión y aunque no se espera que sea titular, podría tener algunos minutos desde el banquillo.

Este semestre Aguirre ha disputado 14 partidos entre Mundial de Clubes, Liga MX y Leagues Cup, dentro del Apertura 2025 ha jugado nueve encuentros, pero solo un total de 359 minutos disputados.

¡Buenas noticias en el campamento albiazul!



Erick Aguirre está de regreso y podría ser una de las opciones que Domènec Torrent utilice para el Clásico Regio ante Tigres. #Rayados #ClásicoRegio pic.twitter.com/hPLzo8ev2M — RG La Deportiva (@rg690) October 30, 2025

Monterrey tendría casi equipo completo

Hoy se entrenó en casa.🏟️🔥⚽ pic.twitter.com/zpxkA2cRzZ — Rayados (@Rayados) October 30, 2025

Con esto, Torrent contará casi con plantel completo para enfrentar a los felinos. Los únicos jugadores que no estarán disponibles son Iker Fimbres, por lesión, y Óliver Torres, quien está suspendido un partido por su expulsión en la jornada anterior.

La Pandilla entrenó el jueves en el 'Gigante de Acero' y el viernes cerró su preparación para este compromiso en las instalaciones de 'El Barrial' para afinar la táctica y el balón parado.

¡Este sábado tenemos una cita en el Estadio BBVA!🏟️



¡A dejar todo en el #ClásicoRegio!💙 @HEB_mexico pic.twitter.com/FmNjEScUGg — Rayados (@Rayados) October 28, 2025

Este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (EE. UU. ),19:05 horas (México) desde el Estadio BBVA se llevará a cabo el clásico más pasional del fútbol mexicano donde ambos buscarán las tres unidades para mantenerse en la lucha por la clasificación directa a la Liguilla.

Después de 15 juegos, los felinos son sublíderes generales con 32 puntos tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y el cuadro albiazul es quinto lugar con 30 unidades y viene de perder 0-2 frente a la Máquina Celeste.