La impresionante racha invicta de España en las eliminatorias mundialistas

La selección de España derrotó dos goles a cero a Georgia en la jornada 3 de la eliminatoria de la UEFA de cara al Mundial 2026, encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, consumándose así un triunfo más de los españoles en casa.

El equipo de Luis de la Fuente marcha primero del grupo E con 9 unidades, producto de tres triunfos, mientras que los georgianos podrían quedar fuera ya que apenas tienen un triunfo y dos descalabros momentáneamente.

Con esta victoria, España llegó a 28 partidos consecutivos en los que no ha perdido ni una sola ocasión, convirtiéndose así en la única selección del mundo que jamas ha perdido un partido de eliminatoria para cualquier Copa del Mundo, esto acorde a un dato revelado por MisterChip en su cuenta de X.

ESP 2-0 GEO (FT) - España alcanza los 28 partidos NO amistosos consecutivos sin perder y se mantiene como ÚNICA SELECCIÓN DEL PLANETA que jamás ha perdido un partido de clasificación para la Copa del Mundo en casa. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 11, 2025

Esta misma marca podría ser alcanzada y superada próximamente, ya que en el horizonte ya aparecen los 29 invictos con Vicente Del Bosque, mismos que tuvieron lugar entre el 1-0 con Suiza en la antesala del Mundial 2010 y la contundente derrota en 2013 en la final de la Copa de las Confederaciones ante Brasil en Maracaná de tres por cero.

¿En cuántas Copas del Mundo ha participado España?

El conjunto ibérico es considerado desde hace unos años como una de las mejores escuadras del planeta, a tal grado que en Sudáfrica 2010 se consagraron campeones al derrotar uno por cero a Países Bajos con un gol en tiempos extras de Andrés Iniesta.

España ha participado en dieciseis justas mundialista, siendo su primera participación en Italia 1934, ahí terminaron en el quinto puesto. Después de eso no se clasificó en 1954 y 1958, además de en 1970 y 1974, para a partir de ahí comenzar a crear ese récord que ostentan hasta el momento.