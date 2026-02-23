La increíble falla de Uros Djurdjevic en la derrota 2-0 de Rayados ante Pumas

Una vez más Rayados de Monterrey dejó un mal sabor de boca en sus aficionados porque se llevaron una nueva derrota, esta vez en manos de los invictos Pumas, que los vencieron 2-0 gracias a un doblete del colombiano Álvaro Angulo, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Uros Durdević se perdió de esta manera su primer gol con Rayados. pic.twitter.com/C2zDqOIb5D — AS México (@ASMexico) February 23, 2026

Los universitarios sorprendieron muy rápido a los regios, pues apenas al minuto 9 La Pantera Turbo apareció completamente sola en el área para rematar de volea un centro de Rodrigo López. Posteriormente, al 24’, vino un tiro de esquina desde el costado izquierdo cobrado por el ecuatoriano Pedro Vite, el cual terminó con un cabezazo del paraguayo Robert Morales, con el arquero Luis Cárdenas evitando la caída del arco, sin embargo, el rebote le quedó al cafetalero para poner el 2-0.



En este partido celebrado en el Olímpico Universitario, el serbio Uros Djurdjevic fue titular, pero sigue sin ser la solución que tanto se esperaba ante la partida del argentino Germán Berterame, pues luego de cuatro compromisos no ha podido perforar las redes. El ex del Atlas tuvo una falla muy clara con la cual fue reventado en redes sociales.

¡Nooooo, Djukaaaaa! Era el primero del serbio y erró feo su disparo



La Pandilla ya estaba cayendo 2-0, pero al minuto 53 tuvo la oportunidad de acortar distancias. El argentino Luca Orellano le cedió la posesión a Luis Reyes en el costado izquierdo y este de primera lanzó una diagonal matona hacia el área que ningún defensa pudo conectar, e incluso ‘Djuka’ terminó echando la pelota por un lado ante la incertidumbre de los seguidores albiazules.



Esto contrasta totalmente con las declaraciones que dio a su llegada a la Sultana del Norte, donde le dijo a los aficionados que podían esperar goles de su parte porque eso es lo que se espera de los delanteros, mas no ha podido cristalizarlo desde que se puso el jersey rayado.

Uros Durdevic hasta momento con Rayados.



0 goles

0 asistencias

5 tiros a gol

6 tiros desviados

338 minutos

4 juegos pic.twitter.com/XaFk4KpfCF — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) February 23, 2026

Los números no están acompañando al campeón de goleo con los Rojinegros en el Clausura 2025, pues tal como se ha dicho, después de cuatro encuentros sin goles, tampoco ha podido repartir asistencias. Aunado a ello, apenas registra cinco tiros a gol y seis tiros desviados en 338 minutos.