La lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo previsto y seguirá su recuperación en Madrid

La lesión que sufrió Cristiano Ronaldo en el último partido del Al-Nassr resultó más seria de lo que se pensaba inicialmente. El delantero portugués deberá continuar su recuperación en España tras confirmarse que el problema muscular en el tendón de la corva requiere un tratamiento más específico.

El entrenador del equipo saudí, Jorge Jesus, explicó que los estudios médicos realizados después del encuentro revelaron un diagnóstico más complejo del previsto. Por ese motivo, el atacante de 41 años viajará a Madrid para seguir su rehabilitación con supervisión especializada y con su terapeuta personal.

Ronaldo había sentido la molestia el 28 de febrero durante el duelo ante Al-Fayha por la Saudi Pro League. A los 36 minutos del segundo tiempo, luego de disputar un balón, el delantero experimentó una molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo antes del final del partido.

En un primer momento, el plan contemplaba que iniciara su recuperación en Arabia Saudita bajo la supervisión del cuerpo médico del Al-Nassr. Sin embargo, tras los nuevos exámenes se determinó que debía completar el tratamiento en España para acelerar el proceso y reducir el riesgo de recaídas.

El propio DT confirmó que el futbolista no estará disponible para el próximo compromiso del equipo ante el Neom SC. El cuerpo médico informó que el jugador necesita reposo y trabajo de recuperación antes de volver a competir.

🚨 Jorge Jesus: “After tests, we see the injury suffered by Cristiano Ronaldo was more serious than expected”.



“Cristiano will now travel to Spain, like other players who went for treatment when they were injured. His injury required treatment in Madrid with his personal… pic.twitter.com/uCb70kgiGg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

Según reportes de la prensa portuguesa, el período de recuperación podría extenderse alrededor de un mes. De cumplirse ese plazo, Ronaldo se perdería varios partidos con Al-Nassr en la liga saudí, incluidos los encuentros frente al Al-Khaleej y el Al-Najma.

La lesión también genera incertidumbre sobre su presencia en los próximos amistosos de Portugal programados para finales de marzo. La selección portuguesa tiene previstos partidos ante México y Estados Unidos, compromisos que forman parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Antes de la lesión, el delantero mantenía un rendimiento destacado en la temporada. Ronaldo suma 21 goles en 22 partidos de liga con Al-Nassr y continúa acercándose a la marca de los 1000 goles oficiales en su carrera. Actualmente acumula 966 tantos entre clubes y selección.