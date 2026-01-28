La Liga Profesional Saudí busca un fichaje al nivel de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026 y tendría un elegido

Según se informa, la Saudi Pro League está preparando un fichaje por la superestrella del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, en su búsqueda de una gran llegada que se perfila para estar al nivel de Cristiano Ronaldo.

Dembélé es el vigente Balón de Oro y, a diferencia de Karim Benzema, quien fichó por el Al Ittihad a los 35 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Según Sky Sports News , esta descabellada propuesta para el jugador de 28 años ya está en sus etapas preliminares . Se espera que cualquier fichaje se reserve para después de la participación de Francia en el Mundial de este verano, aunque supuestamente la posibilidad no se ha descartado por completo.

La ambiciosa Pro League saudí se abrió paso en el debate internacional al otorgarle a Ronaldo el contrato más cuantioso del fútbol mundial en diciembre de 2022. A medida que la primera oleada de fichajes famosos se acerca al cierre de sus exorbitantes contratos, se busca un perfil más joven para la nueva oleada de fichajes. Dembélé podría no ser un objetivo tan improbable.

¿Por qué Ousmane Dembélé dejaría el PSG?

Sporting Clube de Portugal v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Después de pasar seis años en gran parte infelices en el Barcelona , ​​donde sus hábitos de juego de vídeo eran examinados tanto como su juego de banda debido a la proliferación de lesiones que limitaron su participación, Dembélé redescubrió el sentido del humor que había sido una característica de su juego antes de la desventura catalana.

Reconfigurado por Luis Enrique como un delantero centro ágil y dinámico, Dembélé fue un merecido ganador de todos los premios individuales y terminó como el máximo goleador de un equipo del PSG que levantó un triplete europeo.

Tras disputar su partido número 100 con el club en octubre, el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, bromeó diciendo que esperaba jugar 1.000 partidos más. La última modificación del contrato ha dejado en el aire si logrará 20 más.

Con dos años y medio restantes de su contrato con el PSG, se cree que se han iniciado conversaciones para una extensión. Sin embargo, han surgido informes que afirman que ha habido desacuerdo sobre las condiciones personales ofrecidas a Dembélé.

Al Khelaifi advirtió recientemente que ningún jugador, ni siquiera uno del calibre de Dembélé, obligaría al PSG a romper su estricta estructura salarial: "La política del club es que tenemos un límite salarial para los jugadores, como todos saben. Todos deben respetarlo. El equipo y el club son más importantes que nadie".

El PSG cumplió su palabra al respecto durante el verano al despedir a Gianluigi Donnarumma, a pesar de haberse consolidado como el mejor portero del mundo la temporada pasada. El sustituto del italiano, Lucas Chevalier, no ha estado a la altura de la alta reputación de su predecesor, pero parece que el club no cederá en su estricta política salarial.

¿Cuánto costaría Ousmane Dembélé?

AJ Auxerre v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

No debería haber problemas salariales para la Liga Profesional Saudí. Con el respaldo del Fondo de Inversión Pública del Reino, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad o Al Ahli están en condiciones financieras para reunir un "paquete significativo", según SSN .

Las cifras exactas en cuestión son más vagas.

A pesar de su prestigio como posiblemente el mejor jugador del mundo, a sus 28 años y con un contrato que vence en 2028, Dembélé no se considera uno de los activos más valiosos del planeta. Curiosamente, el campeón del mundo no fue incluido entre los 100 jugadores más valiosos del fútbol mundial según el modelo estadístico del Observatorio de Fútbol CIES .

Transfermarkt recopila las estimaciones de miles de aficionados y valora a Dembélé en 100 millones de euros (119,6 millones de dólares). Aunque pueda parecer poco científico, numerosos clubes profesionales han citado oficialmente el sitio web fundado por un aficionado del Werder Bremen en el año 2000 al publicar sus informes financieros.

Si Dembélé alcanzase una cifra de nueve dígitos, se convertiría en el primer jugador en superar los 100 millones de euros en dos ocasiones. Como era de esperar, Ronaldo es quien más se acerca a superar esta notable cifra, tras fichar por el Real Madrid por 94 millones de euros en 2009, antes de dejar el gigante español para fichar por la Juventus por 100 millones de euros nueve años después.