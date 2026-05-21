La lista confirmada de jugadores de Alemania para el Mundial de 2026 confirmada: un regreso muy esperado

Julian Nagelsmann finalmente dejó el teléfono el tiempo suficiente para anunciar la lista definitiva de 26 jugadores de Alemania para la Copa del Mundo de 2026.

Antes de la presentación del jueves, el entrenador alemán advirtió que había pasado la semana haciendo "alrededor de 62 llamadas telefónicas" a todos los jugadores preseleccionados y, lo que fue aún más doloroso, a aquellos que habían sido descartados para la plantilla final.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Una de las conversaciones más interesantes debió ser la que Nagelsmann mantuvo con Oliver Baumann. El guardameta del Hoffenheim fue el portero titular de Alemania durante toda la fase de clasificación para el Mundial , jugando todos los minutos y logrando cuatro partidos consecutivos sin encajar goles, lo que les permitió terminar la campaña como líderes del grupo.

Sin embargo, tal como se informó en vísperas del anuncio oficial, Nagelsmann decidió convocar al portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, quien confirmó que sería el nuevo número 1. El legendario guardameta de 40 años ganó otro título de liga con el equipo bávaro y también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, consolidando así su posición de honor en el mundo del fútbol. No obstante, Neuer lleva dos años retirado de la selección nacional, habiendo participado por última vez con Alemania en la Eurocopa 2024.

Germany v Denmark: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Image Photo Agency/GettyImages

Lista confirmada de jugadores para la selección alemana que disputará el Mundial de 2026

Porteros

Oliver Baumann (Hoffenheim)

(Hoffenheim) Manuel Neuer (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensivo

Waldemar Antón (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

(Eintracht Frankfurt) Pascal Gross (Brighton & Hove Albion)

(Brighton & Hove Albion) Félix Nmecha (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) David Raum (RB Leipzig)

(RB Leipzig) Antonio Rüdiger (Real Madrid)

(Real Madrid) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Angelo Stiller (Stuttgart)

(Stuttgart) Jonathan Tah (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Malick Thiaw (Newcastle United)

Mediocampistas

Nadiem Amiri (Mainz)

(Mainz) Leon Goretzka (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Jamie Leweling (Stuttgart)

(Stuttgart) Leroy Sané (Galatasaray)

(Galatasaray) Florian Wirtz (Liverpool)

(Liverpool) Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Lennart Karl (Bayern de Múnich)

(Bayern de Múnich) Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Delanteros

Kai Havertz (Arsenal)

(Arsenal) Nick Woltemade (Newcastle United)

(Newcastle United) Maximiliano Beier (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Deniz Undav (Stuttgart)

(Stuttgart) Jamal Musiala (Bayern Múnich)

La polémica en torno al regreso de Neuer

El principal problema en lo que respecta a la selección de Neuer gira en torno a la comunicación, o mejor dicho, a la falta de ella. Nagelsmann se mostró satisfecho de haber gestionado todo el proceso de clasificación sin insinuar un cambio hacia el renombrado portero-líbero, para luego sorprender a Baumann —y a todos los demás— con su llegada a tan solo unas semanas del torneo.

FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

«Su forma de comunicarse es un desastre», declaró Markus Babbel, exinternacional alemán y campeón de la Eurocopa 1996, a Ran . «Esta indecisión desde el principio nos está volviendo locos con nuestro seleccionador nacional. Porque queremos instrucciones claras, y todos los jugadores pensamos igual».

El excompañero de Babbel, Matthias Sammer, no compartía la misma opinión. "¿Estamos de paseo o estamos en un deporte de alto rendimiento, donde incluso la brutalidad de tales decisiones a veces parece absurda para la gente de fuera a primera vista?", se preguntó el exganador del Balón de Oro en una entrevista con Sky Alemania .

“El objetivo debe ser tener al mejor portero del momento”, argumentó Sammer. “Manuel Neuer es el mejor portero alemán que tenemos”.

«Matthias Sammer tiene razón al decir que no es cuestión de preferencia personal, sino que los mejores jugadores deben ir al Mundial», admitió Babbel. «Pero nadie puede decirme que Nagelsmann no se dio cuenta hasta la semana pasada: "¡Guau, Neuer está en muy buena forma!"»

Todavía la semana del anuncio, Baumann sostenía que sería el número uno de su país: «Esa era mi postura, o sigue siéndolo. Voy con mucha confianza». Puede que esa confianza se haya visto mermada.

Durante el anuncio de la plantilla, Nagelsmann señaló categóricamente a Neuer como la primera opción. «Contamos con él como nuestro número uno», declaró el técnico alemán, «sabiendo que tenemos una alternativa de primer nivel. La decisión está tomada, y para mí, es la correcta».

“Al seleccionar un equipo, se intenta nominar al mayor número posible de jugadores de élite”, explicó Nagelsmann. “En el caso de los porteros, la tarea principal es nominar a los tres mejores. Por eso decidimos preguntarle [a Neuer] si quería volver a jugar con la selección nacional”.