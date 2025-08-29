La lista de convocados de la selección española para los partidos de clasificación para el Mundial 2026

El seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, dio a conocer este viernes 28 de agosto la prelista de los 23 futbolistas convocados para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2026, correspondientes al parón de septiembre.

Como sucede en cada convocatoria, la expectación era máxima por conocer quiénes serían los elegidos por el seleccionador en esta convocatoria, en la que ha habido novedades y ausencias.

Lista de convocados de la selección española

- Guardametas: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro

- Defensas: Carvajal, Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo

- Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Gavi y Fermín

- Delanteros: Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Nico Williams, Lamine, Yeremy y Jesús Rodríguez

El partido más importante del verano es contra el fuego.



Esta CONVOCATORIA es un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas que se siguen jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y pueblos.



Estamos con vosotr@s.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nz8bAABKNX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

¿Cuándo jugará la selección española?

La selección española jugará dos partidos oficiales de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en México, Canadá y Estados UNidos. España está en el grupo E y en este parón se medirá a las selecciones de Bulgaria y Turquía.

Recordemos que el equipo de Luis de la Fuente, al llegar a la Final Four de la UEFA Nations League, está en un grupo de cuatro selecciones, por lo que aún no ha empezado la fase de grupos.

Primer partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: Bulgaria vs España

Fecha: jueves 4 de septiembre

Horario: 20:45 (ESP)

Estadio: Estadio Nacional Vasil Levski, Sofía (Bulgaria)

Segundo partido

de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: Turquía vs España

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 20:45 (ESP)

Estadio: Konya Büyükşehir Arena, Konya (Turquía)

Más noticias sobre la selección española