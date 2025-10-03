Lista de la selección española para los partidos de clasificación del Mundial 2026: ¿está convocado Lamine Yamal?

El seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, dio a conocer este viernes 3 de octubre la lista de los 26 futbolistas convocados para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2026, correspondientes al parón de este mes.

Como viene sucediendo en cada convocatoria del seleccionador, la expectación era máxima por conocer quiénes serían los elegidos por De la Fuente, en la que ha habido novedades y ausencias. Además, recordemos la polémica generada en el último parón. Lamine Yamal regresó a Barcelona con molestias en el pubis que le obligaron a perderse varios partidos con su club, y Hansu Flick acusó a la Federación Española y al seleccionador de no haber cuidado al futbolista.

Lista de convocados de la selección española

- Guardametas: Unai Simón, Alex Remiro, David Raya

- Defensas: Cucurella, Porro, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand

- Centrocampistas: Pedri, Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios, Aleix García y Zubimendi

- Delanteros: Ferran Torres, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez, Samu, Yeremy Pino, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal

¿Cuándo jugará la selección española?

La selección española jugará dos partidos oficiales de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. España está en el grupo E y en este parón se medirá a las selecciones de Georgia y Bulgaria, ambas en condición de local.

Recordemos que el equipo de Luis de la Fuente, al llegar a la Final Four de la UEFA Nations League, está en un grupo de cuatro selecciones, por lo que su fase de grupos tiene menos rivales y menos partidos.

Tercer partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: España vs Georgia

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 20:45 (ESP)

Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche (España)

Cuarto partido de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026

Partido: España vs Bulgaria

Fecha: martes 14 de octubre

Horario: 20:45 (ESP)

Estadio: Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid (España)

Clasificación del grupo E

Como decimos, la selección española está en un grupo corto y solo ha jugado dos partidos de clasificación para el Mundial 2026, ambos con victoria.

Selección Victorias Empates Derrotas Doferencia de goles Puntos España 2 0 0 +9 6 Georgia 1 0 1 +2 3 Turquía 1 0 1 -5 3 Bulgaria 0 0 2 -6 0

