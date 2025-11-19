La mala racha con la que la selección mexicana termina el 2025

La selección mexicana atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años, luego de la derrota 1-2 ante Paraguay, el equipo dirigido por Javier Aguirre acumuló seis partidos consecutivos sin ganar, algo que no sucedía desde la etapa de Miguel Herrera en 2015.

En aquel entonces bajo el mando del ‘Piojo’, México encadenó una seguidilla sin triunfo que incluyó: 1-1 vs Perú, 0-2 vs Brasil, 2-2 vs Costa Rica, 0-0 vs Honduras. Además de arrastrar empates previos contra Bolivia (0-0), Chile (3-3) y una derrota ante Ecuador (1-2) en la Copa América.

Esta situación es complicada pues a menos de un año de la Copa del Mundo 2026 en donde será uno de los países anfitriones, la afición mexicana no tiene entusiasmo por lo mostrado la selección y luce igual o más desalentador que el proceso anterior de Gerardo Martino en donde a la postre terminó siendo eliminado de la justa mundialista en fase de grupos.

En la gestión del ‘Tata’, también hubo una etapa de resultados negativos: 2-2 vs Chile, 1-2 vs Canadá, 0-2 vs Estados Unidos y 2-3 vs Ecuador.

😥 ¡ESTO NO SE VE NADA BIEN!



🇲🇽 Javier Aguirre (5) superó la PEOR racha sin ganar del 'Tata' Martino (4) con la Selección Mexicana.



🧐 ¿Podrá el 'Vasco' conseguir la victoria ante Paraguay 🇵🇾 ? pic.twitter.com/L32oF8U5l4 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 18, 2025

Los partidos seguidos sin ganar de Javier Aguirre

El último triunfo de Javier Aguirre fue en la final de la Copa Oro 2025 | Thearon W. Henderson/GettyImages

Desde que el combinado azteca derrotó a la selección de Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2025, los pupilos de Javier Aguirre no han vuelto a ganar un encuentro.

Desde entonces, han sido una serie de compromisos con empates y derrotas ante rivales orientales y sudamericanos en México y Estados Unidos, donde el rendimiento ha sido cuestionado, aunado a ello el ‘Vasco’ no ha repetido alineaciones, por lo que no ha podido encontrar ni definir su once ideal con el que debutará.

0-0 vs Japón

2-2 vs Corea del Sur

0-4 vs Colombia

1-1 vs Ecuador

0-0 vs Uruguay