La MLS le impuso una sanción adicional a Luis Suárez tras el incidente en la final de la League Cup

La Major League Soccer le impuso a Luis Suárez una suspensión de tres partidos (adicional a la que ya había recibido) por aparentemente escupir a un miembro del personal de Seattle Sounders después de la final de la Leagues Cup.

El caos se desató en el Lumen Field tras la contundente victoria de los Seattle Sounders por 3-0 sobre el Inter Miami el domingo por la noche. Tras el pitido final, ambos equipos se enzarzaron en una gran pelea que eclipsó las celebraciones de los Sounders

Suárez ya había recibido una sanción de seis partidos por parte del Comité Disciplinario de la Leagues Cup por su participación en la pelea, pero la MLS decidió tomar medidas adicionales. El delantero está suspendido para los próximos tres partidos de liga del Inter Miami.

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Alika Jenner/GettyImages

Javier Mascherano no podrá contar con su delantero para los próximos partidos de los Herons contra Charlotte , Seattle Sounders y DC United .

Aunque Tomás Avilés y Sergio Busquets también fueron sancionados por la Leagues Cup por aparentemente lanzar puñetazos tras la abultada derrota, ninguno de los dos jugadores recibió sanciones adicionales por parte de la MLS. Avilés cumplirá su suspensión de tres partidos en la Leagues Cup la próxima temporada, al igual que Busquets con su suspensión de dos partidos, sin perderse ningún partido de la MLS.

Sin embargo, el miembro del personal de Seattle Sounders, Steven Lenhart, verá sus credenciales de la MLS revocadas para el resto de la temporada regular y la postemporada de 2025 por su conducta violenta en la pelea.

El Inter Miami criticó públicamente las acciones ocurridas en la cancha el 31 de agosto mediante un comunicado : «El Inter Miami condena los altercados ocurridos tras la conclusión de la final de la Leagues Cup. Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte, y mantenemos nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha».

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la Leagues Cup y la MLS para garantizar que la situación se aborde adecuadamente”.

Suárez emitió una disculpa por su comportamiento en las redes sociales, calificando su conducta como un “error” que “no debería haber ocurrido”.

El uruguayo pasará los próximos tres partidos fuera de acción, sin poder jugar hasta el enfrentamiento del Inter Miami con el NYCFC el 24 de septiembre.