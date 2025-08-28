La MLS rompe récord en el mercado de fichajes

Los clubes de la MLS rompieron el récord de gastos de transferencia a una suma de aproximadamente $ 336 millones, que fue liderado por tres transferencias entrantes récord de la MLS y más de $ 40 millones gastados en los intercambios de efectivo por jugador recientemente implementados.

Son Heung-min, Emmanuel Latte Lath y Kévin Denkey, fueron tres fichajes históricos en una misma temporada | Omar Vega/GettyImages

Clubes hacen inversiones récord para atraer talento de élite

El gasto de la MLS en 2025 rompió récords anteriores, ya que los clubes gastaron aproximadamente $ 336 millones en adquisiciones de jugadores, casi el doble de la marca anterior de $ 188 millones en 2024.

○ El año pasado, $ 336 millones habrían colocado a la MLS como la octava liga con mayor gasto en el mundo y el doble de la marca de ligas como la LIGA MX, la Primera División de Argentina, la Pro-League belga y más.

○ Esto equivale a un aumento del 75% en el gasto de transferencia esta temporada.

Crecimiento del gasto de transferencias de la MLS:

○ 2025 – $336 millones (aproximado)

○ 2024 – $188 millones

○ 2023 – $172 millones

○ 2022 – $163 millones

○ 2021 – $170 millones

○ 2020 – $145 millones

○ 2019 – $103 millones

Según los informes, los clubes de la MLS rompieron el récord de transferencia de la liga tres veces diferentes en 2025:

Emmanuel Latte Lath tenía el rédord antes de la llegada de Son Heung-Min a LAFC | Caean Couto/GettyImages

○ Son Heung-min de LAFC ($ 26.5 millones), Emmanuel Latte Lath de Atlanta United ($ 22 millones) y Kévin Denkey de FC Cincinnati ($ 16.3 millones)

Los clubes establecieron su propio récord de fichajes ocho veces este año, incluyendo Austin FC, que lo hizo dos veces.

○ Cerca de la mitad de los clubes de la MLS han hecho un fichaje récord en los últimos dos años.

En 2025 se realizaron 169 fichajes internacionales, representando a 50 países diferentes y con una edad media de 25,2 años. Las ligas de primera división más adquiridas incluyen Brasil (11), Argentina (10), Inglaterra (8) y Portugal (8).

Los equipos ejecutaron transferencias de al menos $ 10 millones o más ocho veces en el último año.

En el momento de mayor actividad de transferencias de la MLS del 1 de enero al 4 de febrero de 2025, Estados Unidos ocupó el sexto lugar en gastos ($ 145 millones) y el séptimo en ingresos ($ 125 millones) entre todas las federaciones mundiales.

○ En general, los ingresos por transferencias de MLS aumentaron un 126% en este período en comparación con 2024.

La MLS también ha tenido transferencias salientes notables con siete jugadores diferentes transferidos por al menos $ 10 millones en 2025.

○ Además, nueve clubes diferentes también establecieron su récord de transferencias salientes.

Dinero efectivo por intercambios de jugadores transforma los estándares de adquisición de la MLS

Evander fue uno de los intercambios entre el Portland Timbers y el FC Cincinnati | Soobum Im/GettyImages

El mecanismo de intercambio 'Cash for Player' ha transformado la MLS, con más de $ 40 millones transferidos dentro de la liga y manteniendo a los mejores talentos en nuevos lugares.

El dinero por los intercambios de jugadores tiene un impacto temprano en la primera temporada

En la primera temporada de intercambios de Cash for Player, se intercambiaron más de $ 40 millones dentro de la MLS por un total de 11 jugadores diferentes.

Implementado en enero, el mecanismo de intercambio Cash for Player hace posible que los clubes de la MLS intercambien jugadores dentro de la liga sin tener que usar Fondos de Adjudicación General (GAM por sus siglas en inglés) u otros activos (selecciones de SuperDraft, jugadores, etc.).

Como resultado de esto, los jugadores talentosos tuvieron oportunidades adicionales de permanecer en la MLS en lugar de transferirse a otras ligas, mientras que los clubes aún podían obtener valor de los jugadores que se iban.