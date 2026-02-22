¿La MLS sancionará a Lionel Messi tras su reacción en la derrota contra el LAFC?

No fue la noche soñada para el debut en la temporada regular 2026 de la Major League Soccer del Inter Miami, luego de caer por goleada 3-0 frente a Los Angeles Football Club y siendo superados ampliamente en fútbol por los angelinos.

Al final del partido, se pudo observar al capitán argentino Lionel Messi sumamente caliente, su rostro lo decía todo: estaba molesto por el desempeño del árbitro central en el partido.

Y en los vestidores el '10' intentó confrontar a los colegiados, al menos eso se pudo apreciar en un video que se hizo viral en donde el ocho veces Balón de Oro intentó ingresar a lo que aparentemente es el pasillo rumbo al vestidor de los silbantes, pero fue interceptado por su compañero y mejor amigo Luis Suárez, para que evitara alguna confrontación que escalara a algo serio.

La situación no habría pasado a mayores inconvenientes, pero su reacción provocó las críticas de un sector de aficionados y sus detractores.

¡MESSI PERDIÓ LA CABEZA! 😡



El 🇦🇷 terminó furioso tras la derrota y fue a buscar a los árbitros.



¡Suárez intentó contenerlo!



vía gioxguerrero pic.twitter.com/3LYG2aFMlj — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 22, 2026

La MLS investigó y Messi no será sancionado

UPDATE: After further review into the situation, Major League Soccer found that Messi did not violate league policy.



The video captures Messi entering an area that was not restricted by the league, with PRO also confirming he did not enter the officials’ locker room. https://t.co/0K7TRCNrW0 — Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) February 22, 2026

El goleador de las Garzas habría estado molesto debido a varias faltas que habría recibido durante el partido y no fueron señaladas, así como las constantes interrupciones que hacía el rival para el desarrollo del juego.

De acuerdo con la periodista de ESPN, Lizzy Becharano, la MLS se enteró de lo ocurrido al final del encuentro después del vídeo en el que se ve como Messi se dirige al vestidor de los árbitros, mientras que Luis Suárez intenta evitar que ingrese. Sin embargo, aseguraron que no violó el reglamento.

A pesar del vídeo, Chris Rivett, director de comunicaciones de la Organización de Árbitros Profesionales, confirmó a ESPN que Messi no ingresó al vestidor de los silbantes.

La puerta por la que entró no es la del vestuario de árbitros ni una zona restringida. Messi nunca entró en el vestuario de árbitros, que estaba subiendo unas escaleras y tenía sus propias puertas y señalización que restringían el acceso Fuentes de ESPN.

Al final, Leo disputó el partido completo, pero no pudo hacer nada para evitar la caída del equipo rosado. El campeón del mundo viene de ser Bota de Oro y MVP (segunda ocasión de manera consecutiva) de la temporada 2025, así como campeón de la MLS Cup 2025.

El siguiente enfrentamiento del cuadro de Florida será ante su vecino el Orlando City el próximo domingo 1 de marzo a las 19:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España) desde el Exploria Stadium.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS