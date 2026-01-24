La ola de cracks que esperan en Arabia Saudí tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, como en todas las ediciones, varios futbolistas cambiarán de club ya sea por transferencias millonarias por brillantes rendimientos o por la búsqueda de más tranquilidad luego de la competencia a la que todos los jugadores apuntan a llegar en plenitud.

Según se informó, en Arabia Saudí esperan una gran migración de futbolistas importantes luego de la Copa del Mundo, con Vinicius Jr., Casemiro, Robert Lewandowski, Mo Salah y Bruno Fernandes como algunos de los cracks que podrían mudarse al mundo árabe.

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

La novela de Vinicius Jr. y su renovación todavía continúa, y los árabes se ilusionan con poder llevarlo para darle aún más calidad a su liga. El caso de Robert Lewandowski es diferente, ya que el experimentado goleador polaco quedará en libertad de acción durante el Mundial y podrá ir a donde guste.

Es de público conocimiento que Casemiro se marchará en verano del Manchester United, y el fútbol de Arabia Saudí asoma como una gran posibilidad para seguir compitiendo en un nivel aceptable mientras engrosa su frondosa cuenta bancaria. Mohamed Salah ha estado en crisis con el Liverpool varias veces y, si bien renovó, una salida al final de esta caótica temporada puede ser una chance.

Por último, el caso de Bruno Fernandes es, junto al de Vini, el que más dinero requiere para los inversionistas árabes, ya que el United no querrá deshacerse de él por una suma baja de dinero. Además, Portugal es uno de los candidatos en la Copa del Mundo y una buena presentación en el equipo de Roberto Martínez podría hacer que su cotización crezca aún más.

Por supuesto, a esta lista de nombres seguramente se le sumen más integrantes con el correr de los meses, ya que los clubes árabes cuentan con la billetera necesaria como para hacer funcionar cualquier tipo de fichaje.