La posible alineación de Argentina para enfrentarse vs Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial

El líder de la clasificación cierra su participación como local antes del Mundial 2026.
Gonzalo Orellano|
Thiago Almada of Argentina and his teammates celebrates... | SOPA Images/GettyImages

Las selecciones de Argentina y Venezuela se enfrentan en la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La Albiceleste es líder absoluto con 35 puntos y con 10 unidades de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores (Colombia y Brasil).

Por su parte, Venezuela tiene 18 puntos y en estos momentos está en zona de repechaje, un punto por encima de Bolivia. Entre ambos parece estar un eliminado y el otro quien juegue el partido de playoff para estar en la próxima Copa del Mundo.

La posible alineación de Argentina

POR: Emiliano Martínez - Con su impronta y solvencia, da seguridad como ningún otro. Ahora debe resolver su futuro en el Aston Villa, ya que creía que iba a ser transferido al Manchester United pero seguirá siendo Villano.

LD: Nahuel Molina - El lateral derecho aporta equilibrio entre defensa y ataque. En el Atlético Madrid alterna en su posición con Marcos Llorente pero es importante para Diego Simeone.

DFC: Cristian 'Cuti' Romero - Garantía y prestancia, como cada vez que es titular. Su Tottenham perdió 1-0 ante Bournemouth pero es principal animador en este inicio de Premier League.

DFC: Nicolás Otamendi - Referente absoluto, en Benfica y en Argentina. Con Romero hacen una dupla envidiable.

DFI: Marcos Acuña - Él llega en un gran nivel, luego de demostrar su jerarquía en River Plate.

MCD: Rodrigo De Paul - El tractor. Incansable. El que juega con todos y para todos. Su nuevo club, Inter Miami, perdió la final de la Leagues Cup.

MC: Leandro Paredes - El mediocampista se mete en el equipo ante la baja de Enzo Fernández y porque está demostrando un nivel superlativo en Boca Juniors.

MC: Alexis Mac Allister - Figura total del Liverpool que quiere ir por todo. Tanto para Scaloni como para Slot, es titular indiscutido.

DC: Julián Álvarez - Más allá del flojo arranque del Atlético de Madrid, su rendimiento es de las pocas esperanzas concretas del Colchonero para esta temporada.a

MP: Leo Messi - Es su último en tierras argentinas por un partido oficial. Que lo disfrute. Y a disfrutarlo los que vivimos esta época dorada del fútbol con él liderando este inolvidable equipo.

DC: Lautaro Martínez - Puede ser una buena prueba volver a jugar junto a Julián Álvarez ante un rival que se cerrará y esperará su oportunidad. El capitán del Inter es un goleador implacable.

Lionel Messi of Argentina seen in action during the match...
Lionel Messi of Argentina seen in action during the match... | SOPA Images/GettyImages

Así se verá la posible alineación de Argentina (4-3-3)

Portero: Dibu Martínez

Defensas: Molina, Romero, Martínez, Acuña

Centrocampistas: De Paul, Paredes, Mac Allister

Delanteros: Julián Álvarez, Leo Messi, Lautaro Martínez

Gonzalo Orellano
