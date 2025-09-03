La posible alineación de Argentina para enfrentarse vs Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial

Las selecciones de Argentina y Venezuela se enfrentan en la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La Albiceleste es líder absoluto con 35 puntos y con 10 unidades de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores (Colombia y Brasil).

Por su parte, Venezuela tiene 18 puntos y en estos momentos está en zona de repechaje, un punto por encima de Bolivia. Entre ambos parece estar un eliminado y el otro quien juegue el partido de playoff para estar en la próxima Copa del Mundo.

La posible alineación de Argentina

POR: Emiliano Martínez - Con su impronta y solvencia, da seguridad como ningún otro. Ahora debe resolver su futuro en el Aston Villa, ya que creía que iba a ser transferido al Manchester United pero seguirá siendo Villano.

LD: Nahuel Molina - El lateral derecho aporta equilibrio entre defensa y ataque. En el Atlético Madrid alterna en su posición con Marcos Llorente pero es importante para Diego Simeone.

DFC: Cristian 'Cuti' Romero - Garantía y prestancia, como cada vez que es titular. Su Tottenham perdió 1-0 ante Bournemouth pero es principal animador en este inicio de Premier League.

DFC: Nicolás Otamendi - Referente absoluto, en Benfica y en Argentina. Con Romero hacen una dupla envidiable.

DFI: Marcos Acuña - Él llega en un gran nivel, luego de demostrar su jerarquía en River Plate.

MCD: Rodrigo De Paul - El tractor. Incansable. El que juega con todos y para todos. Su nuevo club, Inter Miami, perdió la final de la Leagues Cup.

MC: Leandro Paredes - El mediocampista se mete en el equipo ante la baja de Enzo Fernández y porque está demostrando un nivel superlativo en Boca Juniors.

MC: Alexis Mac Allister - Figura total del Liverpool que quiere ir por todo. Tanto para Scaloni como para Slot, es titular indiscutido.

DC: Julián Álvarez - Más allá del flojo arranque del Atlético de Madrid, su rendimiento es de las pocas esperanzas concretas del Colchonero para esta temporada.a

MP: Leo Messi - Es su último en tierras argentinas por un partido oficial. Que lo disfrute. Y a disfrutarlo los que vivimos esta época dorada del fútbol con él liderando este inolvidable equipo.

DC: Lautaro Martínez - Puede ser una buena prueba volver a jugar junto a Julián Álvarez ante un rival que se cerrará y esperará su oportunidad. El capitán del Inter es un goleador implacable.

Lionel Messi of Argentina seen in action during the match... | SOPA Images/GettyImages

Así se verá la posible alineación de Argentina (4-3-3)

Portero: Dibu Martínez

Defensas: Molina, Romero, Martínez, Acuña

Centrocampistas: De Paul, Paredes, Mac Allister

Delanteros: Julián Álvarez, Leo Messi, Lautaro Martínez